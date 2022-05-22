نجوم الفن يدعمون مي كساب بعد خضوعها لعملية جراحية: «أجر وعافية»

حرص عدد كبير من الوسط الفني على دعم الفنانة مي كساب بعد إعلانها إجراء عملية جراحية أمس.

وانهالت على مي كساب الدعوات بالشفاء العاجل من جمهورها، بالإضافة إلى نجوم الوسط الفني، وجاءت كالتالي:

علق هيثم شاكر: «ألف سلامة عليكي يا مي ترجعي بيتك بألف سلامة».

أما المخرج عمرو عرفة، قال: «ألف حمداً لله على سلامتك يا حبيبتي، وافقتي أخيرا تعمليها».

وعلقت مطربة الأوبرا إيمان عبدالغني: «حمدا لله على سلامتك يا حبيبتي».

وقالت الفنانة شيماء سيف: «ألف حمدا لله على سلامتك وأجر وعافية يا حبيبتي».

أما الفنانه غادة عادل، كتبت: «حمدا لله على سلامتك حبيبتي».

وقالت سوسن بدر وبدرية طلبة: «ألف سلامة حبيبتي».

مي كساب تخضع لعملية جراحية

وأعلنت الفنانة مي كساب أمس عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، خضوعها لعملية جراحية، وطالبت الجمهور بالدعاء لها.

وكتبت مي كساب: «دعواتكم ربنا يتم شفائي على خير عملت عملية المرارة، والحمد لله أنا بخير».

مي كساب تكشف تطورات حالتها الصحية

وحرصت الفنانة مي كساب على طمأنة جمهورها عبر حسابها الشخصي على «فيس بوك»: «شكرا من قلبي لكل حد سأل عليا ودعالي، عملت عملية المرارة إمبارح بسلام وستر من الله، شكرا من قلبي لأهلي وأهل جوزي اللي دايما شايلني، شكرا أصحابي وزملائي».

وأضافت مي: «شكرا جمهوري الكريم، ربنا يحفظكم جميعًا من كل شر، وألف حمد وشكر لله حمدا كثيرا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه».

مي كساب ومسلسل أحلام سعيدة

وتألقت مي كساب خلال السباق الرمضاني 2022 في مسلسل أحلام سعيدة، الذي جسدت خلاله دور ليلى التي تعاني من مشكلة عدم الإنجاب؛ الأمر الذي سبب لها قلة النوم.

مسلسل أحلام سعيدة، بطولة: يسرا، غادة عادل، شيماء سيف، مي كساب، انتصار، عماد رشاد، نبيل نور الدين، نور محمود، سامي مغاوري، وهو من تأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة.