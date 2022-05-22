بعد راغب علامة.. «شكون» تطلق ألبومها الجديد «فراق» في ألمانيا

أطلقت الفرقة السورية الألمانية «شكون» أجدد ألبوماتها الموسيقية «فراق»، ضم في جعبته 15 أغنية، تمهيدًا لجولة حفلاتها العالمية.

ألبوم فرقة شكون من 15 أغنية

وتمزج «شكون» في ألبومها بين المقطوعات الموسيقية الأصلية وبين إعادة إحيائها توليفة من أشهر أغنيات التراث العربي بشكل موسيقي جديد، يعتمد على الموسيقى الإلكترونية، عبر 15 أغنية تلخص رحلتها الفنية بين سوريا وألمانيا، وانطلاقها مؤخرًا في جولة حفلات عالمية في أنحاء أوروبا والعالم العربي، تمر خلالها بين فرنسا وتركيا وتونس ومصر ولبنان.

«فراق».. اسم الأغنية التي اختيرت مسمى الألبوم

«فراق» هو اسم الأغنية التي اختيرت مسمى الألبوم وجسد فيها ثنائي الفرقة أمين ياخر وثوربن تجربتهما الشخصية مع فراق صديق مقرب لهما خلال فترة كورونا، ليمزجا فيها مشاعر الحزن والفراق بشكل مقطوعة موسيقية مؤثرة، وجرى إطلاق جميع أغنيات الألبوم بشكل فيديو كليب مصور طويل على طريقة Live Sessions.

كما يضم الألبوم توزيعات معاصرة لأشهر الأغاني العربية التراثية، من بينها أغنية الألبوم الرئيسية Mulajia عن رائعة التراث العراقي «فوق النخل» للفنان ناظم الغزالي، ورائعة سيد درويش المصرية «الحلوة دي»، وأغنية اللبناني سمير يزبك الشهيرة «دجي دجي يا ربابة».

كما يضم الألبوم عدة أغنيات أصلية من بينها «رسائل»، «محمد»، «انكسار» و«قصص منسية»، بجانب أشهر أغنيات الفرقة «على موج البحر».

ويأتي ألبوم «فراق» بعد النجاح الجماهيري الذي لاقى آخر أغنيات شكون، التي تعاونت خلالها مع الفنان اللبناني راغب علامة في تقديم نسخة «ريمكس» من أقدم أغنياته «ياريت» على طريقتها الموسيقية الخاصة، كما يأتي الألبوم بعد ثلاث سنوات من ألبوم شكون الأول «ريما».

وتتعاون شكون خلال الألبوم الجديد مع شركتي WTR and MDL Beast ريكوردز للإنتاج الفني.

شكون فرقة موسيقية أسسها السوري أمين ياخر مع الألماني ثوربن بعد قدومه إلى ألمانيا كلاجئ من سوريا، ويمزج الثنائي بين الموسيقى التراثية والتقليدية السورية والعربية وبين الموسيقى الإلكترونية، وانطلقت الفرقة في رحلتها الموسيقية من مدينة هامبورج الألمانية منذ 5 سنوات، ومن وقتها قدمت عشرات الحفلات والجولات الفنية العالمية في برلين وباريس وهامبورج وبيروت.