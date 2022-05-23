غادة إبراهيم: «حقي مهضوم بسبب النفسنة.. ومختلفة عن الجميع لأني طبيعية»

قالت الفنانة غادة إبراهيم إنها تتعرض لحرب في حياتها الفنية من عدد من الأشخاص، وكانوا وراء محاولات عديدة لتدمير حياتها تماما إلا أن الله كان دائما بجانبها، موضحة: «أنا مهضوم حقي بسبب النفسنة، في ناس حواليا مش بتحب ليا الخير سواء ستات أو رجالة»، مؤكدة أنها تختار أعمالها بعناية شديدة وليست في حاجة لقبول أعمال تضمن لها التواجد فقط.

وأضافت غادة إبراهيم في بث مباشر لصحيفة «الوطن»، أن الفنان الراحل نور الشريف أشاد سابقا بالدور الذي قدمته في فيلم «حبيتي من تكون»، عندما عرض في مهرجان الإسكندرية السينمائي، «لقيت الكبير نور الشريف واقف قدامي قالي برافو عليكي عاملة دور حلو، وفعلا خدت جايزة عن الدور».

وتابعت: «أختلف عن الجميع لأني طبيعية، وهناك نجمات ليس لديهم كاريزما، أنا حتى الآن أمثل كهاوية فلا أعمل من أجل الأموال ولم أضطر إلى تقديم أي تنازلات».

غادة إبراهيم: «أنا بمثل بروح الهواة.. وفي ناس مش بتحب ليا الخير»

غادة إبراهيم: «مش هنسى جميل فيفي عبده وسمير صبري طول حياتي»

وتحدثت غادة إبراهيم عن علاقتها بالفنان الراحل سمير صبري، والذي قالت إنه وقف بجانبها في حياتها، وكان مؤمن البراءة لها خلال الأزمة التي واجهتها في 2016، وكان يرفض أن يتحدث أي شخص عنها بسوء أمامه، وتابعت: «فيفي عبده وقفت جنبي ومسبتنيش خالص، فيفي عبده وسمير صبري مش هقدر أنسى جميلهم لآخر يوم في عمري».