«التنمية المحلية»: مسؤولون أفارقة يزورون مشروع «حياة كريمة» لمحاكاته

أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن القرى المصرية تشهد الفترة المقبلة زيارات عديدة من مسؤولين بالقارة الأفريقية، لمعاينة مشروع حياة كريمة ومحاكاة هذا المشروع، وتطبيقه في بلادهم، مع وجود ومرافقة وفد متنوع من الحكومة المصرية، لشرح كل ما يتم على أرض الواقع في قرى المبادرة الرئاسية، والمشروع القومي العملاق.

مشروع «حياة كريمة» فرض نجاحه وأحقيته للتعميم على كل الدول الأفريقية

قال المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية في تصريحات عبر الفضائية المصرية، والقناة الأولى، أن مشروع «حياة كريمة» فرض نجاحه وأحقيته للتعميم على كل الدول الأفريقية، لافتا إلى أن مشروع حياة كريمة، يحدد احتياجات كل قرية من خلال ما يعرف بـ«التخطيط التشاركي»، وهو الذي يعتمد على دراسة الميزات التنافسية في كل محافظة من محافظات مصر، وبالتالي اختيار عدد من المشروعات، وتنفيذها بعد عرضها على المجتمع المدني.

المشروع يحمل برامج متابعة وصيانة

أشار المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إلى أن المشروع يحمل في طياته برامج لمتابعة المشروعات التي تجرى على أرض الواقع، بالإضافة لبرامج لصيانة المشروعات التي تتم تنفيذها في القرى، للمحافظة على الأصول والمكتسبات في كل قرية مصرية.