محمد التاجي: «الستات اللي بتحرض ضد الرجالة فاشلة في حياتها»

قال الفنان محمد التاجي، إنه جلس في البيت 4 سنوات بعد نجاح مسلسل البشاير عام 1986 ولا يفسر هذا الأمر، مبينا أن الأمر تكرر مع الفنانة ماجدة زكي، مشيرا إلى أنه شارك في الأعمال الفنية في رمضان 2022 في مسلسلات دايما عامر وفاتن أمل حربي وقدم دورا شرفيا في مسلسل ملف سري، حيث ظهر في دور رئيس محكمة وهذا كان جديدا عليه كليا.

حزن على زواج ابنته الكبيرة

وأضاف التاجي خلال استضافته في برنامج «السفيرة عزيزة»، مساء اليوم الأحد، على فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلامية القديرة سناء منصور، أن برنامج السفيرة عزيزة هو البرنامج الوحيد الذي لا يشتم الرجل، مبينا أن القوانين تسن من أجل التضييق على الرجل، مواصلا: «الحمد لله إني مش من الجيل ده، بعد القوانين الحالية كل نفس هياخده الراجل بعدما يتجوز هيتسجن، أنا شوفت حالات بنفسي الستات بتضرب الرجالة وإحنا عاوزين العدل، وفي خيانات زوجية إذن العنف من الراجل أو الست حالات فردية بس في ناس بتغذي إن العنف من الرجال فقط ودي سيدات فاشلة في حياتها، أنا عندي بنتين يوم ما اتجوزوا كنت أنيل من عادل إمام في عريس من جهة أمنية، بنتي الكبيرة أما اتجوزت فضلت قافل على نفسي 10 أيام بعيط، ولما اتجوزت أنا اللي اديتها الوصايا العشرة مش أمها، الستات بتتكلم على الاغتصاب الزوجي النهارده هو مين يعرف يثبت ده إلا لو ادعاء الزوجة على زوج ما يمكن طالبة منه حاجة ومرضيش، أنا بسمع حاجات تجنن».

تغير طريقة تفكيره عبر 41 سنة

أوضح الفنان محمد التاجي، أن ابنته متزوجة منذ 10 سنوات ولا تحكي الخلافات ولكن تحكي عن الأمور السعيدة فقط، مبينا أن دوره في مسرحية المتزوجون يظل الجميع يذكره، لافتا إلى أن لديه تجربة في التمثيل منذ 41 سنة وتغيرت أفكاره وطريقة تمثيله.