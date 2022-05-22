‏أصالة تشارك جمهورها اختيار أغاني حفلها المقبل في جدة

شاركت المطربة السورية أصالة جمهورها في اختيارات أغاني حفلها المقبل في جدة والمقرر إحياؤه في 26 مايو الحالي.

أصالة: مشتاقة لأهل جدة

ونشرت أصالة تدوينة عبر حسابها بموقع التدوينات القصير إنستجرام قائلة: «رح أختار معكم من البدايات لها اللحظة شو الأغاني مصري وخليجي الّلي بتحبوهم أكتر.. ورح أختار أنا كمان شو جايه عبالي غنّي.. مشتاقة لأهل جدّة.. بدّنا نرسم هالليلة رسمة حلوة، ونكون كلّنا أبطالها، بشوفكم قريب حبايبي بعروس البحر».

كما روَّجت أصالة للحفل منذ أيام قائلة: «رح نلتقي بعروس البحر الأحمر.. رح نتشارك أحلى الأوقات.. هنرسم سوا ملامح ذكرياتنا بأحلى المشاعر.. اخترت منّ أغنياتي كلّ الّلهجات اللي تشرّفت بغنائها وصارت على صدري وسام، رتّبت الأغاني وكأنّي عمّ شكّل عقد حجاره محبّة وصحبة وضحكة وقصّة صغيره حلوة.. بها الموعد رح نتلاقى بكلّ الشوق بجدّة».

أصالة تلغي حفلها بالكويت

وأعلنت الفنانة أصالة، منذ أيام، تأجيل حفلها في الكويت حدادًا على وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي رحل عن عالمنا عن عمر ناهز 73 عامًا بعد صراع مع المرض.

وكتبت أصالة عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «احتراماً وتقديراً لأهلي في الإمارات قرّرنا تأجيل الحفل لموعد آخر، رحم الله قائد الإمارات وكلّ التّعازي لشيوخنا الكبار، داعين الله لهم بالعمر المديد والصحّة التّامّه، ليكملوا مسيرة النّجاح والتًقدم، رحم الله سموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان».

كما نعته في تدوينة أخرى قائلة: «إنا لله وإنا إليه راجعون نعزي أنفسنا وأحبتنا في الإمارات قيادة وشعبا كريماً طيّباً خلوقاً حنونًا في وفاة سمو الشيخ خليفة بن زايد، نسأل الله أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جنّاته آمين يا رب العالمين».