نجل أصالة يقبل يدها في عيد ميلادها: مصدر سعادتي

نشر خالد الذهبي، نجل الفنانة أصالة، صورة تجمعه بوالدته وهي تجلس على مقعد وهو بجوارها على الأرض ويقبل يديها، وذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

نجل أصالة: «أطيب وأحن شيء في الدنيا»

وكتب خالد الذهبي، تعليقًا على الصورة التي نشرها احتفالًا بعيد ميلاد الفنانة أصالة، قائلًا: «كل سنة وإنتي سالمة يا أطيب ‏وأحن شي بدنيتي،‏ ‏الله يحفظ لي سعادتك، بحبك ‏يا مصدر سعادتنا كلنا».

ابنة أصالة: أنتِ تاج الشام

وكانت شام الذهبي، قد نشرت تهنئة لوالدتها عبر حسابها بموقع «إنستجرام» بقولها: «كل سنة وإنتي الأصل والعراقة وتاج الشام يا ست الكل».

وفي رسالة أخرى لها مطولة، كتبت: «أنتي الحياة اللي بعيش من خلالها، إنتِ سبب كل شي بدنيتنا يا أعظم وأحن وأطيب وأنقى أم وصديقة وبنت وأخت بهالدنيا، حنانك ومحبتك الخارقة هي اللي طهرت قلوبنا من قسوة الحياة وخلتنا نواجه كل الظروف بمحبة و تسامح».

وتابعت: «شلون بتقدري تحولي كل محنة لمنحة و تخلينا نشوف الخير والتفاؤل بكل شيء هي معجزة؟! شلون بتقدري تسامحي بعد وتتسامح مع القسوة والظلم البشري الشرير، هي محبة و طهارة غير انسانية، لأنك نادرة وطاهرة وعظيمة يا أمي، يا أصالة».

وأضافت: «إنتي مدرسة بالحب، التسامح، التفاؤل، العزيمة الخارقة اللي واجهة كل التحديات من شلل جسدي، لقهر و خذلان، كل شيء ارتفعتي واترافعتي بالحب والأسرار، الدعاء اللي بدعي كل يوم إن إجعل عمرك أطول من عمري وشوفك لآخر لحظة بحياتي ملكة الدنيا، بعشقك كلمة صغيرة كتير، أنا كلي حب وكلي ملكك، كل سنة وإنتي ست راسي، كل سنة وإنتي سلطانة المحبة».

وفي شهر سبتمبر الماضي، أعلنت أصالة زواجها من الشاعر العراقي فائق حسن، مدير أعمال المطرب ماجد المهندس، وحرصت على كتابة كلمات الغزل والإعجاب لزوجها عبر السوشيال ميديا، والذي بادرها بدوره بالتعبير الدائم عن محبته لها.