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شام الذهبي تهنئ والدتها أصالة بعيد ميلادها.. والفنانة: «يا أغلى من روحي»

كتب:

أحمد عبد الرحمن
07:39 م | الأحد 15 مايو 2022
أصالة وابنتها شام الذهبي

أصالة وابنتها شام الذهبي

حرصت شام الذهبي على تنهئة والدتها الفنانة أصالة بمناسبة عيد ميلادها، وذلك عن طريق نشرها صورة تجمعهما ببعضهما البعض عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

شام الذهبي تهنئ والدتها أصالة بعيد ميلادها

وكتبت شام الذهبي: «أنتي الحياة اللي بعيش من خلالها، انتي سبب كل شيء بدنيتنا يا أعظم وأحن وأطيب وأنقى أم وصديقة وبنت وأخت بها الدنيا، قوتك إلى قوتنا، حنانك ومحبتك الخارقة هي اللي طهرت قلوبنا من قسوة الحياة وخلتنا نواجه كل الظروف بمحبة وتسامح».

شام الذهبي توجه رسالة لوالدتها أصالة: شلون بتقدري تحولي كل محنة لمنحة

وأضافت شام: «شلون بتقدري تحولي كل محنة لمنحة وتخلينا نشوف الخير والتفاؤل بكل شيء هي معجزة؟! شلون بتقدري اتسامحي بعد وتتسامح مع القسوة والظلم البشري الشرير؟ هي محبة وطهارة غير إنسانية، لأنك نادرة وطاهرة وعظيمة يا أمي، يا أصالة، انتي مدرسة بالحب، التسامح، التفاؤل، العزيمة الخارقة الي واجهة كل التحديات من شلل جسدي، لقهر و خذلان، كل شيء ارتفعتي واترافعتي بالحب والأسرار».

واختتمت ابنة أصالة حديثها قائلة: «بدعي كل يوم إن أجعل عمرك أطول من عمري وشوفك لآخر لحظة بحياتي ملكة الدنيا، بعشقك كلمة صغيرة كتيير، أنا كلي حب وكلي ملكك كل سنة وانتي ست راسي، كل سنة وانتي سلطانة المحبة».

أصالة تعلق على كلام ابنتها: يا أغلى من روحي

وردت الفنانة أصالة على كلام ابنتها قائلة: «يا أجمل استثماراتي يا أغلى من روحي يا حنونتي يا ستي يا كل دنيتي ياحياتي إنتي يا بنتي وأمي، إنتي اللي مهما مالت الدنيا في ما بتميلي يا حياة حلوة بتشبه العيد كل يوم بعيشها الله يحفظك لقلبي يا رب العالمين».

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