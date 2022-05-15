سوما لـ أصالة في عيد ميلادها: «يكفي اللي عملتيه معايا بمحنتي»

هنأت الفنانة سوما، صديقتها الفنانة أصالة نصري بعيد ميلادها، الذي يتزامن في الرابع عشر من شهر مايو، عبر صفحتها الرسمية بموقع «إنستجرام».

سوما لـ أصالة: أجمل إنسانه قابلتها

قالت سوما في رسالة أثناء محنة مرضها، «كل سنة وانتي طيبة يا روح قلبي، بجد أجمل إنسانة قابلتها، يكفي اللي عملتيه معايا في محنتي ولحد دلوقتي.. كلامي مش هيوفي شئ من اللي عملتيه معايا ربنا يسعدك ويفرح قلبك وتفضل ضحكتك علي وشك الحلو».

سوما لـ أصالة: ربنا يسعدك ويفرح قلبك

يذكر أن سوما تمر بأزمة مرضية صعبة منذ ما يقرب من عام، بسبب وجود مشكلات في الهرمونات، على حسب ما قاله زوجها المايستر مصطفى أمين حلمي فى تصريحات لـ«الوطن».

وأشار وقتها، إلى انه اتفق مع سوما فى عدم التحدث عن أزمتها المرضية إلى أن تنتهي.

تعاني الفنانة سوما من مرض نادر، وخلل في الغدد، أصيبت به منذ عدة سنوات، وتسبب في منعها من الغناء أو المشاركة في أي أعمال فنية، وقامت بإجراء جراحة عاجلة منذ نحو 4 سنوات، وبدأت تعود لحياتها، لكن اختفت مرة أخرى، حتى عادت مع عام 2020 ومرت بظروف صعبة للغاية مع بداية عام 2021.

ومن المقرر أن تحيي أصالة، حفلا غنائيا كبيرا في المنارة، في السابع والعشرين من شهر مايو الجاري، في أكبر الحفلات الغنائية بالقاهرة، بعد فترة غياب طويلة، إذ أنها اكتفت خلال الأسابيع الماضية بالغناء فى السعودية والإمارات، من بينهم حفلات عيد الفطر المبارك.