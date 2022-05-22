«السياحة»: إيقاف التعامل مع 12 وكيلا سعوديا بموسم العمرة المقبل

قال أحمد إبراهيم، المستشار التنفيذي لبوابة العمرة المصرية التابعة لوزارة السياحة والآثار وعضو لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة، إنه سيتم إيقاف التعامل داخل مصر بموسم العمرة المقبل مع نحو 12 وكيلا سعوديا بعد ثبوت قيامهم بالتعامل مع سماسرة ووسطاء مصريين في تنظيم رحلات لمعتمرين مصريين خلال موسم العمرة المنقضي بعيدا عن البوابة المصرية للعمرة.

إلغاء ترخيص وإيقاف 9 شركات سياحة مصرية

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم، أنه سيتم إبلاغ الجهات السعودية بمنع هؤلاء الوكلاء من العمل في تنظيم العمرة داخل مصر الموسم المقبل، لافتا إلى أن وزارة السياحة المصرية أصدرت قرارات بمعاقبة 9 شركات سياحية، نظمت رحلات عمرة للمواطنين بالمخالفة للقانون رقم 72 لسنة 2021 والخاص بإنشاء البوابة المصرية للعمرة، موضحا أن تلك العقوبات شملت إلغاء ترخيص شركتين، وإلغاء فروع شركتين أخريين، وإيقاف 5 شركات إيقاف كلي لمدة عام.

70 ألفا و930 معتمرا أدوا العمرة من خلال البوابة

وأشار المستشار التنفيذى لبوابة العمرة المصرية إلى أن وزارة الحج السعودية لم تُصدر إلى الآن أي بيانات رسمية بخصوص المعتمرين المصريين الذين أدوا العمرة هذا العام سواء من خلال بوابة العمرة المصرية أو بطرق أخرى مخالفة لقانون إنشاء البوابة، لافتا إلى أن كل الأرقام المتداولة عن العدد الإجمالي للمعتمرين المصريين الذين أدوا العمرة سواء عن طريق البوابة أو بالطرق الأخرى «غير صحيحة».

وتابع إبراهيم، قائلا «أعداد المعتمرين المصريين الذين أدوا العمرة من خلال البوابة الإلكترونية للعمرة خلال موسم العمرة المنقضي بلغ 70 ألفا و930 معتمرا»، وذلك خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان.

ومن جهتها، قالت سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية بوزارة السياحة والآثار، إنه يجب على كل شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة الالتزام بضوابط العمرة المصرية الصادرة عن الوزارة والتي تهدف للحفاظ على حقوق المواطنين والشركات السياحية من خلال تنفيذ كل برامج العمرة من خلال البوابة المصرية للعمرة.