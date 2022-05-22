السياحة: 71 ألف مصري أدوا العمرة في أشهر رجب وشعبان ورمضان

قال أحمد إبراهيم، المستشار التنفيذي لبوابة العمرة المصرية التابعة لوزارة السياحة والآثار، إنّ عدد المواطنين الذين أدوا مناسك العمرة خلال الموسم المنقضي من خلال البوابة المصرية للعمرة، بلغ نحو 71 ألف معتمر، لافتا إلى أنّ رحلات الموسم الماضي، كانت مقصورة على أشهر رجب وشعبان ورمضان.

البوابة جنّبت المعتمرين التعرض للنصب

وأضاف إبراهيم، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمقر غرفة شركات السياحة، لتوضيح أهمية البوابة المصرية للعمرة للمواطنين المصريين ولشركات السياحة، أنّ البوابة جنّبت المعتمرين المصريين من التعرض للنصب هذا العام من قبل السماسرة والوسطاء، وأنهت ظاهرة التكدس وافتراش المعتمرين المصريين بالمطارات السعودية.

لا إصابات بكورونا بين المعتمرين المصريين

وأوضح المستشار التنفيذي لبوابة العمرة المصرية التابعة لوزارة السياحة والآثار، أنّ المعتمرين المصريين الذين أدوا العمرة هذا العام، لم يصب أي منهم بفيروس كورونا خلال وجودهم في المملكة العربية السعودية، وفقا لتحاليل pcr الرسمية التي أُجريت للحجاج أثناء وجودهم بالسعودية وعند عودتهم لمصر.

وأكد إبراهيم، أنّ موسم العمرة لهذا العام لم يشهد أي مشكلات، حيث التزمت الشركات بتنظيم البرنامج المتفق عليه مع العميل، كما لم يتعرض المعتمر المصري لأي مشكلات سواء خلال وجوده في المملكة العربية السعودية، أو أثناء سفره أو عودته بالمطارات المصرية والسعودية.

برامج العمرة

وتابع أنّ العديد من المعتمرين المصريين حجزوا رحلات العمرة خلال الموسم الماضي عبر بوابة العمرة، من خلال برامج العمرة التي عرضتها شركات السياحة عبر موقعها الإلكتروني على البوابة، مشيرا إلى أنّه يمكن للمواطن من خلال البوابة المصرية، اختيار برنامج العمرة من خلال الدخول إلى البوابة واختيار شركة السياحة التي تنظم العمرة.

وكان أسامة عمارة، أمين عام غرفة شركات السياحة، أكد في تصريح سابق لـ«الوطن»، أنّ البوابة المصرية الإلكترونية للعمرة، التي صدر مؤخرا قرار جمهوري بإنشائها لضبط وتنظيم العمرة، قدّمت خدمات عديدة، في مقدمتها ضمان حقوق المعتمر والحفاظ على سلامته.