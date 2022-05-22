أحمد خالد صالح يعلن مشاركته في فيلم عمهم مع محمد إمام

أعلن الفنان أحمد خالد صالح مشاركته في فيلم عمهم مع الفنان محمد عادل إمام عبر حسابه بموقع الفيديوهات والصور «إنستجرام».

ونشر أحمد خالد صالح صورة من كواليس الفيلم تجمعه بالفنان محمد عادل إمام، وعلق عليها: «من كواليس فيلم عمهم اللي مبسوط جداً أني بشارك فيه مع حبيبي وأخويا النجم محمد عادل إمام وأساتذة كتير تانيين.. عمهم».

فيلم عمهم

وفي إبريل الماضي، روج الفنان محمد عادل إمام، عبر حسابه بموقع الفيديوهات والصور «إنستجرام» لفيلمه الجديد «عمهم» حيث نشر إمام صورة من كواليس تصوير الفيلم، ظهر خلالها بشعر أشقر ونظارة شمسية، ويمسك بيده سيجار، وعلق عليها: «عمهم.. صيف 2022 إن شاء الله».

وفي فبراير الماضي، كشف الفنان محمد إمام عن الصورة الأولى من فيلم «عمهم» عبر موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، وعلق عليها: «أول صورة من فيلم عمهم، لسه مخلص مشهد أكشن بقالي 3 أيام بصور فيه.. كان نفسي من زمان أعملكم مشهد زي ده.. استنوا عمهم قريباً إن شاء الله، محمد إمام».

وفاة عمة أحمد خالد صالح

وتوفيت منذ فترة قليلة عمة الفنان أحمد خالد صالح، الذي أعلن الخبر من خلال حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام» عبر خاصية الاستوري، قائلًا: «توفيت إلى رحمة الله عمتي حبيبتي، إنسانية سيد صالح، وتقام صلاة الجنازة في مسجد الحصري بعد صلاة العصر، غفر الله لها ورحمها وأحبابنا أجمعين، إنا لله وإنا إليه راجعون».

وعاد مؤخرا أحمد خالد صالح وزوجته هنادي مهنا من المالديف بعد قضاء رحلة قصيرة هناك.