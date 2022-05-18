هنادي مهنا في إجازة برفقة زوجها أحمد خالد صالح بالمالديف

بعد مشاركتها في مسلسل «مكتوب عليا» بموسم رمضان مع أكرم حسني، قررت هنادي مهنا الحصول على قسط من الراحة مع زوجها في جزر المالديف.

هنادي مهنا مع زوجها في جزر المالديف

وأعلنت الفنانة هنادي مهنا سفرها إلى جزر المالديف منذ قليل، ونشرت صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

وظهرت هنادي مهني في الصورة برفقة زوجها أحمد صالح من جزر المالديف في عطلتهم الصيفية من على متن سفينة.

وفاة عمة أحمد خالد صالح

وأعلنت مؤخراً هنادي مهنا وفاة عمة زوجها الفنان أحمد خالد صالح، كما أعلن أحمد خالد صالح وفاة عمته من خلال حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام» عبر خاصية الاستوري قائلًا: «توفيت إلى رحمة الله عمتي حبيبتي، إنسانية سيد صالح، تقام صلاة الجنازة في مسجد الحصري بعد صلاة العصر، غفر الله لها ورحمها وأحبابنا أجمعين، إنا لله وإنا إليه راجعون».

آخر أعمال الفنانة هنادي مهنا

وشاركت مؤخرًا في مسلسل «مكتوب عليا» تدور أحداثه في إطار من الكوميديا والفانتازيا، حول شخص يستيقظ من النوم ليجد بعض العبارات المكتوبة على جسده، والمفارقة أن تلك العبارات تتحقق بالفعل، كما تكشف الأحداث عن حب البطل لفتاة لا تبالي بأمره، بينما على الجانب الآخر تكون ابنة خالته مغرمة به.

العمل من بطولة أكرم حسني، ويشاركه عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، وأيتن عامر، ولأول مرة المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وآخرون.