عاجل.. أحمد خالد صالح وزوجته هنادي مهنا يشهدان صلاة الجنازة على عمته

بدأت منذ قليل مراسم جنازة شقيقة الفنان الراحل خالد صالح من مسجد الحصري بمنطقة السادس من أكتوبر، وحرص على التواجد الفنان أحمد خالد صالح رفقة زوجته هنادي مهنا، ومنعت هنادي مهنا الصحفيين من التصوير أثناء وبعد الجنازة.

أحمد خالد صالح يعلن وفاة عمته

وكان أحمد خالد صالح أعلن وفاة عمته من خلال حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام» عبر خاصية الاستوري قائلًا: «توفيت إلى رحمة الله عمتي حبيبتي، إنسانية سيد صالح، تقام صلاة الجنازة في مسجد الحصري بعد صلاة العصر، غفر الله لها ورحمها وأحبابنا أجمعين، إنا لله وإنا اليه راجعون».