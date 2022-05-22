روسيا تعلن استعدادها لاسئناف المفاوضات مع أوكرانيا وتتهم كييف بعرقلة التفاوض

قال رئيس الوفد الروسي المفاوض، فلاديمير ميدينسكي، إننا «مستعدون لاستئناف المفاوضات مع أوكرانيا»، وفقا لما ذكرته قناة «سكاى نيوز عربية» في نبأ عاجل.

وأضاف رئيس الوفد الروسي المفاوض، أن الجانب الأوكراني هو من يعرقل استئناف المفاوضات بين كييف وموسكو.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال أمس، إن الدبلوماسية هي الحل الوحيد لإنهاء الحرب في أوكرانيا، قائلا: إن «بلاده يمكن أن تنتصر في ساحة المعركة»، والصراع سيكون دمويا، وسيكون هناك قتال، لكنه لن ينتهي بشكل نهائي إلا من خلال الدبلوماسية.

زيلينسكي: أوكرانيا قد تخسر ما يصل إلى 100 جندي يوميا في القتال في الشرق

في السياق، قال الرئيس الأوكراني اليوم، الأحد إن أوكرانيا قد تفقد ما يصل إلى 100 جندي يوميا في القتال في المنطقة الشرقية.

وأضاف زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن ما بين 50 و100 جندي، قد يموتون كل يوم، وهم يدافعون عن أوكرانيا في أصعب اتجاه في شرق البلاد، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.

وفى السابع عشر من مايو الجاري، أعلنت السلطات الأوكرانية، تعليق مفاوضات روسيا وأوكرانيا، التي بدأت إثر اندلاع الحرب فى الرابع والعشرين من فبراير الماضي، مرجعة السبب إلى فشل موسكو فى إيجاد مجالات للتسوية.

كييف: عملية التفاوض معلقة

وقال ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني، كبير مفاوضي كييف في المحادثات مع الوفد الروسي، إن عملية التفاوض معلقة، قائلا إن موسكو تتجاهل دورها السلبي للغاية في العالم.

عقدت المحادثات بين الوفد الروسي والأوكراني بشكل منتظم سواء بشكل شخصي أو عبر الفيديو منذ أن بدأت الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

والتقى وزيرا خارجية أوكرانيا وروسيا لإجراء محادثات غير حاسمة في تركيا في مارس، تلاها اجتماع للوفدين في اسطنبول، ولم تسفر المفاوضات عن نتائج.