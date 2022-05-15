تخصيص 5000 متر لتخريد السيارات القديمة بمنطقة السفاري في شرم الشيخ

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، إن مدينة شرم الشيخ تحقق خطوات إيجابية في استكمال مشروع المدينة الخضراء، والذي تسعى القيادة السياسية للانتهاء منه قبل انطلاق قمة المناخ المقرر عقدها نوفمبر المقبل، حيث يجرى إنشاء مشروعات للحفاظ علي البيئة وتقليل نسبة العوادم في الجو.

وأضاف المحافظ لـ«الوطن»، أنه يقوم كل أسبوع بجولات مستمرة لمتابعة المشروعات المقرر افتتاحها خلال الشهرين المقبلين، وأبرزها مجلس مدينة شرم الشيخ الذكي، والذي صمم وفق أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، والحديقة الذكية على مساحة 110 آلاف متر مربع، وتضم مجموعة من البنوك والأنشطة المختلفة.

تخريد السيارات

وأكد «فودة»، تخصيص قطعة أرض على مساحة 5000 متر مربع في منطقة السفاري من أجل تنفيذ مشروع تخريد السيارات، اي جمع السيارات القديمة، موضحا أن الدكتور محمد معيط وزير المالية وافق بالتنسيق مع المحافظة علي تخريد اي سيارة أجرة أو سياحة تعدي عمرها 20 عاما.

وتابع، أن هذه المبادرة تسعى إلى مساعدة السائقين على شراء سيارات حديثة تعمل بالغاز الطبيعي أو الكهرباء بدلا من الوقود التقليدي، لتخفيف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ضمن مشروع المدينة الخضراء، مشيرا إلى أنه سيتم استبدال السيارات القديمة بأخرى حديثة.

تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

وأشار محافظ جنوب سيناء إلى تفعيل البرتوكول الذي جرى توقيعه مع المهندس طارق الملا وزير البترول، بشأن توفير 5 ملايين جنيه لتحويل سيارات الأجرة والسياحة للعمل بالغاز الطبيعي في مدينة شرم الشيخ بدلا من الوقود التقليدي.

وأضاف، أن السيارات بدأت بالفعل في عمليات التحويل وشركات الغاز المتخصصة في شرم الشيخ، واستقبلت اليوم عشرات السيارات لتحويلها إلي غاز طبيعي بالمجان.