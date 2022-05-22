أستاذ تمويل: رئيس الوزراء يسعي لإزالة المعوقات أمام المستثمرين

قال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن هناك تحركات ونشاطات ملحوظة من الحكومة، لمد يد العون لكل المصدرين، وهو ما طالب به المصدرين من قبل، «يجب أن يكون هناك نقاش بين المصدرين والمستوردين، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لإزالة كل المعوقات».

بدرة: عندنا تحدي كبير ومحتاجين نوطن الصناعة

أضاف «بدرة»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أن مصر الوقت الحالي، تحارب من أجل جذب الاستثمار، بسبب ما يعانيه كل دول العالم من أزمات اقتصادية كبرى وهروب رؤوس الأموال، «عندنا تحدي كبير ومحتاجين نوطن الصناعة بخطة طموحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي».

بدرة: الرئيس يولي الحركة التسويقية والاستثمار في مصر أهمية قصوى

واستطرد: «الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي الحركة التسويقية والاستثمار في مصر أهمية قصوى، وده بيحفز المستثمر وبيطمه ويزود ثقته في الحكومة المصرية، ولازم ميبقاش عندنا معوقات وبنية تحتية قوية، والمتابعة من قبل رئيس مجلس الوزراء والأجهزة التنفيذية عن تحقيق ده على الأرض».

وأوضح أن تحقيق أهداف، وما يتطلبه المستثمرين، يؤثر بدوره في النهاية لجذب مزيدا من المستثمرين إلى السوق الاقتصادي المصري، «مبادرة الرئيس السيسي الأخيرة وهي الرخصة الذهبية تسهل إمكانية إنشاء المصانع والمشروعات على الأرض، وده تحدي كبير».

وأشار إلى أن الأزمة المالية الحالية تؤثر على كل الدول بلا استثناء، وهي التي لم تترك دولة كبرى أو صغرى إلا وتركت آثارها الاقتصادية والصحية على مواطنيها، في حين نجحت مصر بمسايرة الأزمة بأقل خسائر ممكنة، موضحا أن المؤشرات الاقتصادية المصرية الثابتة والواعدة تعمل على طمأنة المستثمرين والسعي للاستثمار في مصر.