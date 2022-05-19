تمويل سكن بديل لقاطني عمارات «الزمالك» الآيلة للسقوط بالدقهلية

أعلنت محافظة الدقهلية عن توقيع برتوكول تعاون مع صندوق التنمية الحضرية لتمويل سكن بديل للأسر قاطني المساكن الحكومية في منطقة «الزمالك» بالجمالية، لما تمثله من خطورة داهمة، والصادر لها قرار إزالة، حرصاً على حياة السكان، ضمن مشروعات تطوير المناطق العشوائية بنطاق محافظة الدقهلية.

ويبلغ إجمالي عدد الأسر المقيمة في المساكن الحكومية بمنطقة «الزمالك»، 30 أسرة، من بينهم 22 أسرة، يتم تعويض الأسرة الواحدة بمبلغ 150 ألف جنيه، من صندوق التنمية الحضرية، لتوفير سكن بديل بمعرفتها، و8 أسر أخرى اختارت الحصول على سكن بديل، ضمن الإسكان الاجتماعي بمدينة المنزلة.

المشروع القومي لتطوير المناطق العشوائية

وأكدت محافظة الدقهلية، في بيان صحفي، أن المشروع يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تنفيذ المشروع القومي لتطوير المناطق العشوائية، وتلبية مطالب واحتياجات المواطنين، وحل كافة مشاكلهم للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، في هذا الشأن.

وأوضح البيان أنه جرى توقيع برتوكول تعاون مع صندوق التنمية الحضرية، برئاسة الدكتور خالد صديق، رئيس مجلس إدارة الصندوق، وذلك لتمويل سكن بديل للأسر قاطني المساكن الحكومية ضمن عمارات منطقة «الزمالك» بالجمالية، ذات الخطورة الداهمة والصادر لها قرار إزالة حتي سطح الأرض، نظراً لتهالك تلك العمارات، مما يهدد حياة المواطنين.

عقد جلسة حوار مجتمعي مع قاطني المساكن

ومن جانبها، أوضحت المهندسة نهاد البلتاجي، مدير عام إدارة التنمية الحضرية بديوان عام محافظة الدقهلية، أنه تم عقد جلسة حوار مجتمعي مع قاطني هذه المساكن، بحضور الدكتور هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقلهية، وأعضاء مجلس النواب، ورئيس مركز الجمالية، ومسئولي الشئون القانونية بالمحافظة، وذلك بمقر رئاسة مجلس مدينة الجمالية.

وذكرت أنه خلال الاجتماع تم عرض مقترحات لحل المشكلة، وكان الاقتراح الاول هو الاستبدال بوحدات جديدة كاملة التشطيب بمساكن الإسكان الاجتماعي بحي «عرفات شلباية» بمدينة المنزلة، والثاني هو التعويض بمبلغ 150 ألف لكل وحدة، وبعد مناقشات مستفيضة مع أصحاب تلك الوحدات، تمت الموافقة بنسبة كبيرة منهم على قبول التعويض، والنسبة المتبقية وافقت على استلام وحدات جديدة بالمنزلة.