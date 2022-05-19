أستاذ تمويل: رفع سعر الفائدة يجذب استثمارات جيدة

قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ التمويل، إن رفع سعر الفائدة يجذب استثمارات جيدة، في ظل منافسة شديدة من مختلف دول العالم، من أجل جذب الأموال الساخنة، لافتا إلى أن التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، يؤثر على كل دول العالم التي تحاول ملاحقة ارتفاع الدولار، مبينا أن التضخم يعد انخفاض في القدرة الشرائية للأفراد، وتعمل البنوك المركزية على تخفيض التضخم في مختلف دول العالم.

محاولة الحكومة تخفيض التضخم

أضاف «الإدريسي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن الحكومة تحاول تخفيض تكليف الإنتاج، والبنوك ترفع الفائدة في المحاولة لجذب الاستثمارات.

ضرورة وجود فائدة تنافسية

وأكد أستاذ التمويل، أنه إذا وجدت استثمارات بـ20%، فهذا سيؤدي إلى ضغط على البنك أكثر، وستقل المشاريع الخارجية، لذا هناك استبعاد في تنفيذ ذلك الأمر، متابعا: «قرار التعويم في 2016، كانت الشهادات وصلت إلى 20%، وفي شهادات 15%، وفي محاولة إن السيولة تبقى موجودة في البنوك سنوات أكثر يعني 5 سنين مثلا، عايزين الناس تحط فلوسها فترة أطول في البنوك، لأن المواطن يستاهل فائدة تنافسية لفترة زمينة أطول، زي ما بنقدم سندات للأجانب لمدة زمنية».

رفع الفائدة

أعلن البنك المركزي عصر اليوم، زيادة سعر الفائدة 200 نقطة للمرة الثانية خلال العام الجاري وسط رفع البنك الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة على الدولار الأمريكي.