وفاة الفنانة شافية بوذراع عن عمر يناهز 92 عاما

كشفت وسائل الإعلام الجزائرية، عن وفاة الفنانة شافية بوذراع، مساء اليوم الأحد، عن عمر يناهز 92 عامًا، وذلك بعد صراع طويل مع المرض، حيث يعتبرها البعض أحد أعمدة الفن الجزائري.

وفاة الفنانة شافية بوذراع

وجاءت وفاة الفنانة شافية بوذراع، في المستشفى العسكري بعين النعجة، بينما يوارى الجثمان الثرى بمقابر العائلة مساء اليوم الأحد، في الجزائر.

مسيرة الفنانة شافية بوذراع

وبعد وفاة الفنانة الجزائرية شافية بوذراع، تستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عنها؛ فهي ممثلة سينمائية ومسرحية، ولدت بمدينة قسنطينة عاصمة الشرق الجزائري 22 أبريل عام 1930، وقدمت عدة أدوار عبر مسيرتها الفنية في مسرح قسنطينة الجهوي أو عبر التليفزيون الجزائري.

وعرفت الفنانة الجزائرية شافية بوذراع، بشخصية «لالا عيني» في مسلسل «الحريق»، إذ استطاعت أن تسجل اسمها بحروف من ذهب في تاريخ السينما الجزائرية من خلال أدائها المتميز لمختلف الأدوار التي أسندت لها في عدد من الأفلام والمسلسلات التي عكست موهبتها الكبيرة.

آخر أعمال الفنانة شافية بوذراع

وتعتبر الفنانة شافية بوذراع، الرائدة في تمثيل الأدوار الفنية اللامعة لا سيما دورها في المسلسل الشهير «دار السبيطار» المقتبس من رواية محمد ديب، الذي أخرجه مصطفى بديع، وتألقها في فيلم «الخارجون عن القانون» الذي أثار ضجة إعلامية كبيرة، وشارك في مهرجان كان وكان مرشحا لنيل جائزة الأوسكار.

كما كان اسم الفنانة حاضرا في عدة أفلام مثل «شرف عائلتي» لرشيد بوشارب، و«صرخة الرجال» لعكاشة تويتة، و«المغترب والأبيض والأحمر» لمحمد زموري.

وكانت آخر أعمال الفنانة شافية بوذراع، عام 2012، حيث شاركت في فيلم «تماماً مثل امرأة»، تأليف وإخراج رشيد بوشارب، حيث يدور العمل حول قصة سيدتين، الأولى «منى» مهاجرة من شمال أفريقيا إلى أمريكا، وتعيش مع زوجها «مراد» ووالدته المتسلطة، التي تضطهدها بسبب عدم إنجابها لطفل بعد خمسة أعوام من الزواج، والثانية هي «مارلين» السكرتيرة الأمريكية التي تواجه مشاكل مع زوجها «هارفي»، ورغم أن الاثنتين من عالمين مختلفين، إلا أن حبهما للرقص الشرقي هو ما جمع بينهما.