نظرة الوداع.. انهيار الفنانة يسرا فور وصولها لفندق وفاة سمير صبري

انهارت الفنانة يسرا فور وصولها للفندق الذي توفى فيه الفنان الكبير سمير صبري، صباح اليوم، حيث كانت من أوائل الفنانين الذين حرصوا على إلقاء نظرة الوداع على صديقها.

وصول نقيب الممثلين وأعضاء المجلس

كما وصل عدد من الفنانين من أجل إنهاء إجراءات تصريح الدفن الخاصة بالفنان سمير صبري ومنهم الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ومنير مكرم عضو النقابة وبوسي شلبي وأيمن عزب.

سمير صبري توفى عن عمر ناهز 85 عاما

كان الفنان سمير صبري قد توفى صباح اليوم في أحد الفنادق المطلة على نهر النيل في فندق الزمالك عن عمر ناهز 85 عاما، وحرصت الفنانة فيفي عبده على نعي الفنان سمير صبري عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» قائلة: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله الفنان القدير والأخ وصديق العمر سمير صبري، الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة ويصبرنا ويصبر كل اللي بيحبوه، برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة».

وكتبت الفنانة نادية مصطفى، «إنا لله وإنا إليه راجعون عن نفسي وعن نقابة المهن الموسيقيه نقيبا وأعضاء مجلس الإدارة أنعى رحيل الفنان والغالي سمير صبري رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.. خالص التعازي لأسرته ومحبيه».