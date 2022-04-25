الفنانة ميريهان حسين تعلن وفاة خالها: ربنا يجمعني بك في الفردوس الأعلى

أعلنت الفنانة ميريهان حسين وفاة خالها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وفاة خال ميريهان حسين

وكتبت ميريهان حسين: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله تعالى خالي الحبيب الطيب الكريم عادل حلمي.. الله يرحمك يا خالو، ويغفر لك ويُسكنك فسيح جناته ويجمعني بك في الفردوس الأعلى ويصبرنا على فراقك يا حبيبي.. برجاء الدعاء».

ميريهان حسين تطلب الدعاء لخالها

وقد سبق وأعلنت الفنانة ميريهان حسين تعرُّض خالها لوعكة صحية شديدة، وكتبت عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «أرجوكم والنبي ادعوا لخالي وحبيبي ومن أقرب الناس لقلبي، حالته صعبة جدًا لكن الدعاء يغير القدر والنبي ادعوا له اسمه عادل حلمي ادعوا له لعلها ساعة استجابة».