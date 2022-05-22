وزير الخارجية يتجه إلى سويسرا للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي

توجه وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، مساء اليوم الأحد، إلى مدينة دافوس السويسرية للمشاركة في فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2022.

الطريق إلى الدورة 27 لمؤتمر الأطراف

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه من المقرر أن يُشارك وزير الخارجية في الحدث الذي يُعقد في إطار المنتدى تحت عنوان «الطريق إلى الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ: الشراكات ما بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجال عمل المناخ بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

التحضير للدورة 27 لمؤتمر الأطراف

كما أضاف حافظ، أنه من المقرر كذلك أن يلتقي الوزير شكري عددا من كبار المسئولين من مختلف الدول والأطراف المشاركين في المنتدى على هامش فعالياته، وذلك للتشاور بشأن العمل الجاري للتحضير للدورة 27 لمؤتمر الأطراف، التي تستضيفها وتترأسها مصر في نوفمبر المقبل، فضلاً عن التشاور بشأن سبل التعاون لتعزيز عمل المناخ الدولي على مختلف الأصعدة، وخاصةً فيما يتعلق بتعزيز إجراءات التكيُف مع تغير المناخ وتخفيف تداعياته السلبية، بجانب توفير تمويل المناخ وتنفيذ تعهدات المناخ.