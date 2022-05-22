بلغت «زيرو» إصابات.. «السياحة» توضح نسب الإصابة بـكورونا للمعتمرين المصريين

قال أحمد إبراهيم، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة والمستشار التنفيذي لبوابة العمرة المصرية، إن أهم مميزات موسم العمرة الذي انتهى رسميا يوم 9 مايو 2022، إن إصابات المعتمرين المصريين الذين أدوا العمرة عبر البوابة الإلكترونية المصرية للعمرة والذين بلغ عددهم نحو 71 ألف معتمر خلال الـ 3 أشهر الذي اقتصر عليهم موسم العمرة هذا العام، بفيروس كورونا، بلغت «صفر».

إيجابيات موسم العمرة

وأوضح المستشار التنفيذي لبوابة العمرة التابعة لوزارة السياحة في تصريحات اليوم، أن تلك النتيجة كانت الإيجابية الأبرز للموسم هذا العام، خاصة أنه كانت توجد تخوفات حكومية قبل بداية الموسم من احتمالية إصابة أي من المعتمرين المصريين بفيروس كورونا خلال تواجده بالعمرة خاصة مع وجود جنسيات مختلفة بالمملكة العربية السعودية، موضحا أن نتيجة كل تحاليل كورونا التي تم إجراؤها للمعتمرين من قبل أطباء وزارة الصحة عند عودتهم بالمطارات المصرية المختلفة جاءت «سلبية».

بوابة العمرة حمت المواطنين من التعرض للنصب

وأشار إلى أن سفر المواطنين المصريين لأداء العمرة من خلال البوابة المصرية الإلكترونية للعمرة جنَّب المعتمرين المصريين التعرض للنصب هذا العام من قبل السماسرة والوسطاء، وساهم في ضمان راحتهم وسلامتهم منذ السفر وحتى عودتهم سالمين إلى أرض الوطن.

ومن جهته، قال هشام أمين، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة، إن البوابة المصرية للعمرة التي تم تنظيم رحلات العمرة من خلالها هذا العام حمت الشركات الجادة وحافظت على سمعة القطاع السياحي ومكانته المميزة لدى المواطنين، كما حققت هدف الدولة من تنظيم رحلات منظمة بمستوى متميز للمواطنين، مع ضمان راحتهم وسلامتهم وحقوقهم داخل مصر وخارجها، كما مكنت أهل المعتمر وذويه من متابعته أون لاين طوال الرحلة ومكان تواجده وحالته الصحية.

يشار إلى أن موسم العمرة لهذا العام اقتصر على أشهر رجب وشعبان ورمضان.