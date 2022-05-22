الفيديوهات الأولى من حفل زفاف مغني المهرجانات حودة بندق

يحتفل مغني المهرجانات الشعبية حودة بندق، بحفل زفاف، مساء اليوم الأحد، داخل أحد الفنادق الكبرى بمنطقة مصر الجديدة، وذلك بعد عدد كبير من صُنّاع المهرجانات.

ونشر مصمم الجرافيك حمو الرايق، أحد أعضاء «فريق VIP» لـ حمو بيكا، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مقاطع مصورة لحظة دخول حودة بندق إلى القاعة، حيث اصطحبته موسيقى أجنبية، كما ظهر الأخير وهو يرقص بصحبة عروسه.

حودة بندق قبل حفل زفافه لوالده الراحل: نفسي أشوفك

وكان حودة بندق، قد تذكر والده الراحل، قبل حفل زفافه بساعات، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «بابا حبيبي هو اللي مصورني الصورة دي.. أنا فاكر كان فرحان بيا الأيام دي وأنا بلعب رياضة وبروح جيم».

وتابع حودة بندق، «أنا فرحي بكرة يا حبيبي كان نفسي تبقي معايا، بس أعمل إيه مش بإيدي والله على عيني يابا واحشني نفسي أشوفك وأبوس إيدك ورجلك زي ما كنت بعمل يا بندقة يا جميل.. افرح يا عم ابنك كبر وهيبقى عريس.. يا رب يغفر لك ويجعلك من أهل الجنة يا حبيبي يا رب».

العناية الإلهية تنقذ حودة بندق من موت محقق

في منتصف سبتمبر الماضي، تعرض مؤدي المهرجانات الشهير باسم «حودة بندق»، لحادث سير على الطريق الدائري، وكان وقتها بصحبة مدير أعماله أحمد الطحاوي، إثر اختلال عجلة القيادة منه، بسبب سقوط صندوق كبير من عربية نقل أدى إلى انقلاب سيارته.

ونقل «حودة بندق» رفقة أحمد الطحاوي، إلى أحد المستشفيات على الفور، إذ تعرضا لإصابات بالغة إثر الحادث، وذلك لإجراء الفحوصات اللازمة والاطمئنان على صحتهما.