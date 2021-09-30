العناية الإلهية تنقذ حودة بندق من الموت للمرة الثانية في شهر واحد

أنقذت العناية الإلهية مؤدي المهرجانات حودة بندق، قبل ساعات من الموت، عقب اختلال عجلة القيادة، إثر انفجار إطار السيارة على الطريق الدائري، إذ يُعد ذلك الحادث الثاني له في شهر واحد.

وكتب حودة بندق، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: « الحمد لله.. ربنا سترها عليا.. الحمد لله رب العالمين.. العجلة بتاعة العربية فرقعت على الدائري.. الحمد لله الحمد لله أنا كويس مفيش أي حاجة الحمد لله.. ربنا يسترها علينا جميعًا يارب».

حودة بندق يحصل على المركز الرابع على تطبيق «أنغامي»

وجاء هذا الحادث، بعد ساعاتٍ قليلة من احتفال حودة بندق، بعد حصوله على المركز الرابع، ضمن قائمة الأغاني المصرية الأكثر استماعا على تطبيق «أنغامي» في شهر سبتمبر، بمهرجان «خطر» الذي شاركه الغناء مسلم.

وتقول كلمات مهرجان خطر: «قالوا الرجولة كنز وصعب توصلوا له.. قالوا الجدعنة برج وصعب يطوله.. قالو الصحاب دي رزق بس أين هما أنا نفسي أشوف صاحب لسه جواه أصوله.. الدنيا فينا جارحة.. سارقة كل يومنا تخطف مننا الضحكة.. وتزود همومنا والعيشة بايظة خالص وانتو عينكم راشقة.. باصين في أكلنا وشربنا وفي هدومنا.. ياللي سيرتي تعباك.. قلبك أسود بلاك».

حودة بندق يتعرض لحادث سير مروع

وكان حودة بندق، تعرض لحادث سير مروع، منتصف الشهر الجاري، حيث اختلت عجلة القيادة، بسبب سقوط صندوق كبير من عربية نقل، ما أدى إلى انقلاب السيارة، على الطريق الدائري، إذ كان بصحبة مدير أعماله أحمد الطحاوي.

وجرى نقل حودة بندق، إلى المستشفى على الفور، بشأن تلقى العلاج اللازم والاطمئنان على صحته، إذ أصيب بجروح في الوجه وخدوش متفرقة بالجسم، ليخرج بعدها من المستشفى لاستكمال العلاج في المنزل.