حودة بندق يغني تتر البداية والنهاية لمسلسل «عودة الأب الضال»

أعلن مؤدي المهرجانات حودة بندق، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، غنائه لتتر البداية والنهاية لمسلسل «عودة الأب الضال» للفنان بيومي فؤاد.

ونشر حودة بندق بوستر أغاني المسلسل، حيث حملت أغنية البداية اسم «كازانوفا»، أما تتر النهاية فحمل اسم «القرش الأبيض».

وكتب «حودة» قائلا: «الحمدلله تتر البداية والنهاية لمسلسل عودة الاب الضال، غنائي أنا ومسلم، كلمات سارة سعيد، ألحان مصطفى شكري، توزيع ميدو مزيكا، كازانوفا والقرش الأبيض».

مسلسل «عودة الأب الضال»، من بطولة بيومي فؤاد، وعبير صبري، وهاجر عفيفي، وأميرة هاني، وايمان السيد، ونور قدري، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف إبراهيم ربيع، ومحمد فتحي، وأمين جمال، ومحمد أبو السعد، ومن إخراج أحمد عبدالعال.

تعرض حودة بندق لحادث سير

وفي منتصف سبتمبر الماضي، تعرض مؤدي المهرجانات الشهير باسم «حودة بندق»، لحادث سير على الطريق الدائري، وكان وقتها بصحبة مدير أعماله أحمد الطحاوي، إثر اختلال عجلة القيادة منه،بسبب سقوط صندوق كبير من عربية نقل ادي الي انقلاب سيارته.

ونقل «حودة بندق» رفقة أحمد الطحاوي، إلى أحد المستشفيات على الفور، إذ تعرضا لإصابات بالغة إثر الحادث، وذلك لإجراء الفحوصات اللازمة والاطمئنان على صحتهما.

وظهر بعد ساعات قليلة، من الحادث، مؤدي المهرجانات، أبو ليلة، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لطمأنة جمهور حودة عن الحالة الصحية له بعد الحادث.

وكتب «أبو ليلة» قائلا: «أنا كنت معاه دلوقتي الحمد لله طلع من المستشفى ماشي على رجله، اه جسمه كله تعاوير بس بسيطة الحمدالله، العربية اللي كان فيها ولعت».

وأضاف «عرفين يعني إيه ولعت، ربنا شاله من الموت، هوا دلوقتي بخير ربنا يقومك بسلامه ياحبيبي لينا ولجمهورك حوده بندق ابني مش أخويا»