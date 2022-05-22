بوسي تتألق بفستان زفاف كالأميرات لـ هاني البحيري خلال جلسة التصوير «صور»

أجرت المطربة بوسي جلسة تصوير حفل زفافها على رجل الأعمال هشام ربيع، وذلك داخل أحد الفنادق النيلية.

وارتدت بوسي فستان زفاف كالأميرات من تصميم العالمي هاني البحيري، ومن المقرر أن ينضم لها العريس بعد قليل لبدء مراسم الزفاف.

ومن المقرر أن يشارك عدد كبير من نجوم الفن والإعلام في الاحتفال بزفاف العروسين خلال الدقائق القليلة المقبلة.

حفل زفاف بوسي

تحتفل المطربة بوسى بزفافها على أشهر مصففي الشعر هشام ربيع، رائد تقديم أحدث صيحات الموضة، بحضور كوكبة من النجوم والأصدقاء في أحد فنادق القاهرة الكبرى على النيل، وننشر أول صورة جمعتهما سويًا قبل ساعات من زفافهما.

ويحرص عدد من المطربين والملحنين والفنانين ومصففي الشعر، على حضور حفل الزفاف ومشاركة العروسين فرحتهما، واختار هشام ربيع والمطربة بوسي أن يكون الإعلان عن زواجهما مفاجأة للجمهور، وعدم الكشف عنه إلا يوم الزفاف، معتبرين أن يوم 22 مايو، سيظل يومًا مميزًا في حياتهما.

أحدث أعمالها الغنائية

يذكر أن بوسى قد طرحت أحدث أعمالها الغنائية «أبيع الدنيا»، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد عادل، على موقع اليوتيوب والمتاجر والمنصات الإلكترونية.