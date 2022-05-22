هل يُفاجئ والد بوسي ابنته في فرحها الليلة؟.. الأب يجيب

أثار محمد شعبان، والد المطربة بوسي، جدلًا واسعًا خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن حفل زفاف ابنته على مصفف الشعر هشام ربيع، داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، مساء اليوم.

لم أكن مُطلعًا على تفاصيل حفل زفاف ابنتي منذ البداية

قال محمد شعبان والد المطربة بوسي، لـ«الوطن»، إنه فوجئ بموعد حفل الزفاف، من أصدقاءه ووسائل الإعلام، إذ أنه لم يكن مُطلعًا على تفاصيل الحفل منذ البداية، ولا يعرف تفاصيل قصة الحب التي جمعتهما، «مش هتكلم عشان مش عاوز أعكنن عليها».

لو ابنتي اتصلت عليّا خلال ساعات سأحضر حفل زفافها

حول إمكانية حضوره حفل الزفاف الليلة كنوعٍ من المفاجأة لابنته، أوضح والد المطربة بوسي، أنّ «العاقل يقول كده، لكن أنا مش هروح لها النهاردة، لو حصل وهي اتصلت بيّا وعزمتني هروح، لكن طالما موجهتش ليّا دعوة مش هروح.. ربنا يصلح لها حالها وخلاص».

اعتذرت لابنتي وقلت لها: أنا غلطان وحقك عليا

كما نفى ما تردد خلال الأسابيع الماضية، بشأن تصالحه مع ابنته بوسي، عقب ظهوره في حلقة تليفزيونية مع الفنان سعد الصغير، مؤكدًا أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، قائلًا: «اتصالحنا على الفيس بوك وخلاص، بعت لها وقلت لها: يابنتي أنا غلطان وحقك عليا وخلاص.. لكن هي مكلمتنيش من وقتها لأ».

والد بوسي عن سعد الصغير: بني آدم كويس كتر خيره

أشار والد المطربة بوسي، إلى أنه لازال يُقيم بمفرده في نفس مسكنه، بمحافظة الشرقية، والذي نجح الفنان سعد الصغير، في ترميم المكان قبل أسابيع «بني آدم كويس كتر خيره».