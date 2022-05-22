الصور الأولى من حفل زفاف بوسي على مصفف الشعر هشام ربيع

بدأ حفل زفاف المطربة بوسي، على مصفف الشعر هشام ربيع، قبل قليل، داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وذلك وسط حضور الأهل والأصدقاء من الوسط الفني.

تفاصيل الإطلالة الأولى لـ بوسي في حفل زفافها

وظهرت بوسي، في الإطلالة الأولى من حفل الزفاف، وهي ترتدي فستانا أبيض مرصعا باللؤلؤ، وظهرت بملامح بسيطة وفي يديها بوكيه من الورود البيضاء.

كواليس حفل زفاف بوسي وهشام ربيع

تحتفل المطربة بوسى، بزفافها على أشهر مصففي الشعر هشام ربيع، رائد تقديم أحدث صيحات الموضة، بحضور كوكبة من النجوم والأصدقاء في أحد فنادق القاهرة الكبرى على النيل.

ويحرص عدد من المطربين والملحنين والفنانين ومصففي الشعر، على حضور حفل الزفاف ومشاركة العروسين فرحتهما، واختار هشام ربيع والمطربة بوسي أن يكون الإعلان عن زواجهما مفاجأة للجمهور، وعدم الكشف عنه إلا يوم الزفاف، معتبرين أن يوم 22 مايو، سيظل يومًا مميزًا في حياتهما.

والد المطربة بوسي يُثير الجدل: بنتي معزمتنيش ومش هحضر الفرح

وكان محمد شعبان، والد الفنانة بوسي، قد أثار جدلًا واسعًا قبل ساعات، بشأن عدم حضوره حفل زفاف ابنته مساء اليوم، حيث قال في تصريحات لـ«الوطن»، «أنا مش هتكلم خالص، عشان مش عاوز أعكنن عليها وهي فرحها النهاردة، بنتي معزمتنيش ولا حد كلمني عشان أحضر الفرح»، لافتًا إلى أنّ مصفف الشعر هشام ربيع لم يتواصل معه قط ولم يجمعهما أي جلسات طوال الفترة الماضية «أنا معرفهوش خالص».