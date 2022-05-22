والد المطربة بوسي قبل ساعات من زفافها: «معزمتنيش ومعرفتش غير إمبارح»

أعرب محمد شعبان، والد المطربة بوسي، عن غضبه الشديد من ابنته، والتي تحتفل بزفافها، اليوم، على مصفف الشعر هشام ربيع، صاحب أكبر سلسلة محلات تصفيف الشعر «كوافير»، قائلًا: «لسه عارف إمبارح بليل.. وفوجئت بالخبر لما الناس قالت لي من ساعات إن بنتي بتتجوز».

والد بوسي: «بنتي معزمتنيش»

وقال محمد شعبان والد بوسي لـ«الوطن»: «أنا مش هتكلم خالص، عشان مش عاوز أعكنن عليها وهي فرحها النهاردة، بنتي معزمتنيش ولا حد كلمني عشان أحضر الفرح»، لافتًا إلى أنّ مصفف الشعر هشام ربيع لم يتواصل معه قط ولم يجمعهما أي جلسات طوال الفترة الماضية «أنا معرفهوش خالص».

وتابع محمد شعبان والد بوسي: «الناس قالت لي إنهم بيرتبوا للفرح ده من 15 يوما، ورغم كده محدش كلمني خالص، أنا معرفتش إلا إمبارح بس».

تفاصيل حفل زفاف بوسي

تحتفل المطربة بوسي، مساء اليوم، بزفافها على أشهر مصطفي الشعر هشام ربيع، رائد تقديم أحدث صيحات الموضة، بحضور كوكبة من النجوم والأصدقاء في أحد فنادق القاهرة الكبرى على النيل، وننشر أول صورة جمعتهما سويًا قبل ساعات من زفافهما.

ويحرص عدد من المطربين والملحنين والفنانين ومصففي الشعر، على حضور حفل الزفاف ومشاركة العروسين فرحتهما، واختار هشام ربيع والمطربة بوسي أن يكون الإعلان عن زواجهما مفاجأة للجمهور، وعدم الكشف عنه إلا يوم الزفاف، معتبرين أن يوم 22 مايو، سيظل يومًا مميزًا في حياتهما.