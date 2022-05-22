آسر مصطفى يطرح كليب «بون بون» الشهر المقبل

انتهى الطفل الموهوب آسر مصطفى من تصوير فيديو كليب أغنيته الجديدة «بون بون»، التي يخوض بها رسميا مجال الغناء بعد الكثير من التحضيرات، ومن المنتظر طرحها خلال الشهر المقبل.

أغنية بون بون من كلمات وألحان طارق العزيلي، والفيديو كليب من تصوير عمرو سلام، وإخراج إسلام الفولي.

بون بون أول فيديو كليب للطفل آسر

فيديو كليب بون بون هو الأول للطفل آسر بعد توقيعه عقد التمثيل في فيلم سينمائي جديد مع المخرج جمال السروي.

الفيلم يتم تصوير أحداثه في مصر والسويد مع نهاية الصيف الجاري، وكشف الطفل آسر عن تقديمه مفاجأة في هذا العمل خلال تصريحات صحفية له.

أبرز المعلومات عن الطفل آسر

آسر صاحب الـ9 سنوات من عائلة زنيتا الفنية، والدته خريجة المعهد العالي للسينما، وحصل على ورشة تمثيل مع المدرب رامي الجندي لدعم موهبته التي انتبهت لها أسرته في وقت مبكر.

شارك آسر في تجربة سينمائية سابقة من خلال فيلم قصير، وعمل مع فريق متخصص على صنع هوية بصرية يتم إطلاقها بالتزامن مع طرح الأغنية.