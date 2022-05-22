«علاج الإدمان»: الدولة حاصرت أرقام المتعاطين.. وحملات الكشف عن المخدرات مستمرة

قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن الصندوق يعمل على نشر التوعية، لمنع استخدام المخدرات بين مختلف الفئات، خاصة الشباب، موضحا أن 32 ألف شاب متطوع، يعمل في هذه الحملة على مختلف محافظات الجمهورية.

تقليل عدد المتعاطين

أضاف «عثمان»، خلال تصريحات تليفزيونية، مساء اليوم، أن الخط الساخن يتلقى 400 اتصال يوميا للعلاج والمشاورة، مبينا أن الدولة حاصرت الأرقام، لكنها ما زالت تشكل خطرا عظيما على مصر والعالم العربي، مبينا أن الحملات الخاصة بالكشف على المخدرات مستمرة، وتم الكشف على نصف مليون موظف، وتخفيض نسبة المتعاطين في الجهاز الإداري للدولة من 8% إلى 1%.

وأوضح مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أنه في عام 2014، كان هناك 12 مركز علاجي للإدمان، حاليا 28 مركز في 17 محافظة، لمواصلة الخطة القومية لمحاربة الإدمان.

إعطاء قرض للشخص

أشار مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إلى أن مصر تقدم العلاج بالمجان، وبسرية تامة، ويتم تلقي الاتصالات طوال اليوم بسرية تامة، مع إعطاء نصائح الأشخاص وتسهيل إحالتهم للمراكز العلاجية، مبينا أنه يتم تحويل الشخص لأقرب مركز علاج إدمان قريب من منزله، موضحا أنه يتم توفير قرض للخارج من الإدمان بعد سنة من أجل القدرة على بدء عمل خاصة به للبعد عن البيئة التي تجذبه مرة أخرى للإدمان.