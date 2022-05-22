«صفصافة» تطلق كتاب «التعافي من الإدمان» 27 مايو لـ إيهاب الخراط

تستعد دار صفصافة للنشر لإطلاق كتاب «التعافي من الإدمان» للدكتور إيهاب الخراط في حفل إطلاق ومناقشة كتابه الجديد في مكتبة بيت الكتب فرع لوران، ويناقش الكتاب الدكتور أيمن حامد مدير المجلس الإقليمي للصحة النفسية في الإسكندرية والدلتا، يوم الجمعة القادمة الموافق 27 مايو الساعة السادسة والنصف مساء.

كتاب «التعافي من الإدمان»

ويأتي هذا الكتاب للدكتور إيهاب الخراط بعد نجاح كتابه الأول مع دار صفصافة «المخدرات والإدمانات الأخرى»، وهذا الكتاب يتضمن بطرق التعافي من الإدمان، وهو الجزء الثاني للدليل التدريبي للتعامل مع السلوكيات الإدمانية.

وبحسب كلمة الناشر على ظهر الغلاف، شكلت المادة العلمية في هذا الدليل من قبل مجموعة من الأطباء والخبراء والأكاديمين والميدانيين المتخصصين ببرنامج الحرية والإدمان والإيدز.

وهذا الدليل هو نسخة معدلة ومنقحة ومزيدة من المذكرات التي تلقي التدريب عليها أجيال من الطلاب بينهم الأطباء والمدمنون المتعافون والقادة الدينيون والإخصائيون والمعلمون والمدربون الرياضيون وأعضاء أسر المدمنين وغيرهم.

لذا فإن الهدف الخاص من وضع هذا الدليل، هو أن يكون دليلا تدريبيا مصمما خصيصا لمن يدرسون ويتجربون سعيا للحصول على شهادة معتمدة تؤهلهم للعمل في مجال تقديم المشورة للمدمنين أو سعيا ليكونوا مقدمي مشورة للمدمنين. كما أن كل من يسعى لتقديم العون والمساعدة لمن يصارعون مع السلوكيات الإدمانية بكل أنواعها سيجدون استفادة كبيرة.

يشار إلى أن الدكتور إيهاب الخراط أستشاري الطب النفسي، حصل على درجة الدكتوراة في طب نفس الإدمان، من جامعة كنت بانجلترا، بعد حصوله على الماجستير من جامعة القاهرة، وهو مؤسس ومدير برنامج الحرية من الإدمان والإيدز، ومركزا للوصل للمدمنين، ومركز تدريب ومرزعة نموذجية قام بالتدريس في مختلف جوانب الإدمان بجامعات لندن والولايات المتحدة ورورسيا وأوكرانيا، وهو أحد مؤسسي والرئيس السابق للتجمع العالمي للتعامل مع التعاطي مع الإدمان، وعضو مجلس إداراته حاليا.