«الصناعات الهندسية»: مصر أمامها فرصة ذهبية لتصنيع السيارات الكهربائية

قال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن مصر لديها فرصة ذهبية، في تعميق تصنيع السيارات الكهربائية، فهذه الصناعة سهلة وليست معقدة، فضلًا عن أنها تفتح مجالا لصناعة جديدة، وهي صناعة البطاريات، منوهًا بأن صناعة سيارات البنزين ستختفي في أوروبا بحلول عام 2030، موضحًا أن مصر لديها فرصة ذهبية في الوقت الحالي، أن تكون بديل للصين في المنطقة، كون الصين تخرج من السوق التصديري.

مصر أكثر دولة أفريقية وعربية لديها إمكانية الشمول التصديري

أضاف «الصياد»، خلال حواره في برنامج «المشهد»، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، والإعلامي عمرو عبد الحميد، ويُعرض على شاشة «TeN»، أن مصر أكثر دولة إفريقية وعربية لديها إمكانية الشمول التصديري، موضحًا أن حجم الصادرات بلغ 33 مليار دولار، 50% منها يجرى توجيهه لاستيراد المواد الخام لبعض الصناعات، مؤكدًا أن تعميق التصنيع المحلي الاستراتيجي للمكونات التي يتم استيرادها من الخارج في جميع الصناعات، حياة أو موت في الوقت الحالي.

أغلب الشركات الأوروبية وضعت فترة حتى 2025

شدد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، على ضرورة العمل على جذب استثمارات المواد الخام التي نستوردها من الخارج، لتقليل فاتورة الاستيراد، بما يساهم في زيادة الصادرات المصرية، نظرًا لانخفاض تكلفة الإنتاج وانخفاض الأسعار وتحقيق التنافسية، كما أن أغلب الشركات الأوروبية وضعت فترة حتى 2025، وحينها سيتم وقف تصنيع السيارات البنزين، كما أن الفرصة أمام مصر من أجل الاستثمار في صناعة السيارات الكهربائية.

مصر لا يوجد بها صناعة الاستانلس ستيل

أوضح أن هناك أفكار جديدة بشراء السيارة بدون بطارية وتغييرها من المحطات، كما أن مصر لا يوجد بها صناعة الاستانلس ستيل، داعيا إلى الاهتمام بهذه الصناعة في مصر بجذب المستثمر الخارجي إلى هذا القطاع الصناعى.