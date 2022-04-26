توقعات بارتفاع إنتاج السيارات الكهربائية لـ4.7 مليون بحلول 2030

بلغ إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة 608000 سيارة في عام 2021، أي أكثر من ضعف ما كانت عليه عند 301.900 عام 2020 وحوالي 4% من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة، وفقًا لبيانات «ستاندرد آند بورز جلوبال كوميديتس إنسايتس»، حيث تتوقع أن تقترب مبيعات السيارات الكهربائية من 849000 سيارة في عام 2022؛ لتكون بذلك في طريقها لتتجاوز 4.7 مليون بحلول عام 2030.

ارتفاع ثم انخفاض في أسعار البطاريات

لكن تسريع معدلات اعتماد السيارة الكهربائية يؤدي إلى ارتفاع تكاليف بطارية أيون الليثيوم، حسبما تقول محللة أبحاث الطاقة المستقبلية في «ستاندرد آند بورز»، آن روبا، مشيرةً إلى أن أسعار بطاريات الليثيوم، ستشهد زيادة طفيفة في عام 2022 قبل أن تستأنف انخفاضها وتنخفض إلى ما دون 100 دولار بحلول عام 2026، مما يجعل السيارات الكهربائية أكثر تنافسية من حيث التكلفة مع سيارات محرك الاحتراق الداخلي التقليدية العاملة بالديزل.

تم تقييم سعر الليثوم بمبلغ 75000 دولار للطن المتري في 22 أبريل الجاري، أي ما يقرب من 12 ضعف المبلغ المقدر في بداية عام 2021 والذي كان يبلغ 6350 دولارًا، ويتم إنتاج الكثير من الليثيوم في العالم في الصين، والتي كانت للولايات المتحدة علاقات تجارية مثيرة للجدل معها خلال السنوات الأخيرة.

ارتفاع أسعار السيارات الكهربائية 8%

أشارت آن روبا، إلى أنه في حين ارتفعت أسعار الليثيوم إلى مستويات قياسية، فإنها لا تمثل سوى جزء من تكلفة المركبات الكهربائية، وأوضحت في مذكرة بحثية، أن الزيادات الحادة في أسعار الليثيوم والنيكل والكوبالت ومعادن البطاريات الرئيسية الأخرى أدت إلى رفع أسعار المركبات الكهربائية بنسبة 5-8%.