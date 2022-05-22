تزامنا مع تصنيعها في مصر.. تضاعف مبيعات السيارات الكهربائية عالميا

رصدت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زيادة عالمية في مبيعات «السيارات الكهربائية» خلال الأشهر القليلة الماضية، تزامنا مع توجه الدولة المصرية لتصنيع السيارات الكهربائية محليا.

ويقع قطاع تصنيع وإنتاج السيارات الكهربائية محليا ضمن المجالات الصناعية التي ستمنح الحكومة حوافز للاستثمار فيها، مع مساعٍ لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة تلك السيارات.

والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأشهر القليلة الماضية، عدد من المصنعين العالميين للسيارات الكهربائية، الذين أبدوا ترحابهم بالاتجاه لتصنيع السيارات محليا، لطرحها في السوق المصرية والتصدير للخارج.

معلومات الوزراء: تضاعف حجم مبيعات السيارات الكهربائية

وذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، أنّ حجم مبيعات السيارات الكهربائية خلال عام 2021 زاد بأكثر من الضعف.

ونقل «معلومات الوزراء»، في منشور له عبر صفحته الرسمية على فيس بوك قبل قليل، عن مجموعة «وود ماكينزي»، إحدى المجموعات العالمية المتخصصة في أبحاث الطاقة، والمواد الكيميائية والمواد المتجددة، قولها إنّ حجم مبيعات السيارات الكهربائية وصل إلى 6.5 مليون سيارة في العالم خلال العام الماضي.

وتستحوذ السيارات الكهربائية في 2021، على قرابة 9% من حجم مبيعات السيارات الخفيفة في جميع أنحاء العالم حاليا.

وتوقع تقرير «المجموعة العالمية»، حسب ما نقل «معلومات الوزراء» عنه، نموا مستمرا في حجم السيارات الكهربائية عالميا، وتحديدا في أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا.

توقعات باستحواذ السيارات ذات البطاريات على 58% من المبيعات في 2050

وقدَّرت المجموعة العالمية، حسب ما نقل عنها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، حجم المبيعات المتوقع للسيارات التي تعمل ببطارية كهربائية بنحو 58% من مبيعات السيارات الخفيفة بالعالم خلال عام 2050.

ولفتت المجموعة العالمية، بحسب منشور «معلومات الوزراء»، إلى حاجة العالم لزيادة حجم بيع السيارات الكهربائية، للحد من الانبعاثات الناتجة عن قطاع النقل والمركبات، بما يسهم في تحقيق الهدف العالمي فيما يتعلق بمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية.