«فولكس فاجن» تقرر إيقاف تصنيع سيارات البنزين وبيع السيارات الكهربائية فقط

تخطط شركة «فولكس فاجن»، لمضاعفة مبيعاتها من السيارات الكهربائية، بحلول العام المقبل، حيث استحوذت على نحو 11٪ من السوق العام الماضي وضاعفت مبيعاتها من السيارات الكهربائية مقارنة بعام 2020، وتسعى الشركة لاحتلال الصدارة.

وبحسب CNN Business، لا تزال تسلا الأولى عالميا فى بيع السيارات الكهربائية، حيث بيعت أكثر من 936000 سيارة كهربائية عام 2021 وحصة تبلغ نحو 14٪ من سوق السيارات الكهربائية العالمية.

التخلص تدريجيًا من جميع المركبات التي تعمل بالبنزين

وتابع التقرير، أن فولكس فاجن قررت التخلص تدريجيًا من جميع المركبات التي تعمل بالبنزين من خط إنتاجها في الولايات المتحدة خلال العقد المقبل، ومن ذلك الحين فصاعدًا، ستبيع السيارات الكهربائية فقط.

وتخطط الشركة لإنفاق أكثر من 7 مليارات دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة لتعزيز قدراتها البحثية والتطويرية والتصنيعية في أمريكا الشمالية، ويبدأ مختبر هندسة البطاريات الجديد في تشاتانوغا بولاية تينيسي عملياته في مايو.

وقال الرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة فولكس فاجن الأمريكية، أثناء كشف النقاب عن سيارة ID.Buzz الميني فان الكهربائية الجديدة للشركة، المستوحاة من VW Bus في معرض نيويورك الدولي للسيارات الأسبوع الماضي.

فرصة العمر بالنسبة لنا

وأضاف الرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة فولكس فاجن الأمريكية، أن فرصتنا لتخطي الخط قليلاً، لقد استثمرنا مبكرًا في الكهرباء، وأنشأنا مصانع، ويمكننا الإسراع الآن، وهذه فرصة العمر بالنسبة لنا، لطالما أعجبت بإيلون ماسك وتيسلا ، فقد قال اصنع سيارة رائعة وأشياء جيدة.

واستكمل: «لا يشتري الناس السيارات الكهربائية لأنهم يريدون الشعور بالرضا أو لأنهم يريدون مساعدة المجتمع، فمعظمهم يريدون فقط شراء سيارة رائعة، وأعتقد أن إيلون ماسك فعل ذلك، وقد نفذ، وعليك أن تعجب بذلك، نحن نأخذ عامل السيارة الرائع هذا ونوسع نطاقه، بطريقة فولكس فاجن».