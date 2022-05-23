سميرة سعيد تروج لأغنيتها الجديدة «يلا روح».. والجمهور: «أكيد قنبلة»

روجت الفنانة سميرة سعيد عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لأغنيتها الجديدة «يلا روح» باللهجة المغربية.

ونشرت سميرة سعيد بوستر الأغنية، وعلقت عليه: «أغنيتي المغربية الجديدة يلا روح.. قريبا».

وتفاعل الجمهور مع بوستر الأغنية التي ظهرت خلاله سميرة سعيد بشكل جديد ومختلف، وجاءت التعليقات كالتالي:

قال أحد المتابعين: «منتظرين على نار الديفا»، وأضاف تعليق آخر: «فنانة متجددة دائما في انتظار جديدك»، وعلق آخر: «لا أكيد قنبلة دائما بتاعة مفاجآت».

آخر أعمال سميرة سعيد

وكانت آخر أعمال الفنانة سميرة سعيد أغنية «الوقت الحلو»، ضمن ألبوم «إنسان آلي»، ومن كلمات محمد القاياتي، وألحان محمد حمزة، وتوزيع هاني يعقوب، وميكس وماستر أمير محروس، وإخراج نضال هاني، وإنتاج سميرة سعيد SS production.

كلمات أغنية الوقت الحلو

وتقول كلمات أغنية الوقت الحلو:

«الوقت الحلو بيطلب لمة ناس حلوين، والناس الحلوة بتشحن لما نكون فاصلين، والكلمة الحلوة في وقتها بتنور وتبان، والقعدة معاك خلتني أعرف معنى الروقان، وإنت إحساسك حلو ومزاجي بسببك حلو، والوقت الحلو معاك بيعدي، بسرعة لإنك حلو وأنت أسلوبك حلو، ومنقي كلامك حلو، أنت اللي أنا لما بقوم على صوتك، يومي بيبدأ حلو، أنا حاسة إني أنا عايزة أفضل، طول اليوم شايفاك، حتى الضحكة الرايقة ما بضحكهاش إلا معاك، تفاصيلك مش موجودة في حد، ولايقة عليك، ده اللي مخليك فارق عن كل الناس حواليك».

سميرة سعيد في المغرب

وسافرت الفنانة سميرة سعيد في مارس الماضي إلى المغرب بعد غياب عامين بسبب جائحة كورونا.

ونشرت سميرة وقتها، صورا عبر حسابها على موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، وعلقت عليه: «بعد غياب سنتين أعود إلى المغرب الحبيب وأقوم بجولة في ربوعة، وكأني اكتشفه مرة أخرى، إحساسي مختلف هذه المرة، أتفقد كل رقعة فيه بحب وشغف، ويزيد من إحساسي بجماله دفء وحنان وحب أسرتي الصغيرة».