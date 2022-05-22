ماذا قالت أوكرانيا بعد إعلان موسكو استئناف المفاوضات؟

تزامنا مع إعلان السلطات الروسية استعدادها لاستئناف المفاوضات مع أوكرانيا، استبعدت كييف وقف إطلاق النار أو أي تنازلات إقليمية لموسكو في الوقت الذي كثفت فيه روسيا هجومها في الأجزاء الشرقية والجنوبية من البلاد، وقصفت منطقتي دونباس وميكولايف بضربات جوية ونيران مدفعية.

روسيا تتعرض لانتكاسات عسكرية

وأصبح موقف كييف صارمًا بشكل متزايد في الأسابيع الأخيرة، إذ تعرضت روسيا لانتكاسات عسكرية، بينما زاد قلق المسؤولين الأوكرانيين من أنهم قد يتعرضون لضغوط للتضحية بالأرض من أجل اتفاق سلام، وفقا لوكالة أنباء رويترز.

وقال أندري يرماك، رئيس ديوان الرئاسة الأوكرانية في تغريدة على تويتر، اليوم: «يجب أن تنتهي الحرب بالاستعادة الكاملة لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها».

ومساء اليوم، أعلن رئيس الوفد الروسي المفاوض، استعداد موسكو لاستئناف المفاوضات مع أوكرانيا، قائلا إن الجانب الأوكراني هو من يعرقل استئناف المفاوضات بين كييف وموسكو.

روسيا: مستعدون لاستئناف المفاوضات

فيما عرض الرئيس البولندي أندريه دودا دعم وارسو، وقال للمشرعين في كييف يوم الأحد إن المجتمع الدولي يجب أن يطالب بانسحاب روسيا الكامل، وأن التضحية بأي أرض ستكون ضربة كبيرة للغرب بأكمله.

وقال «دودا» وهو أول زعيم أجنبي يخاطب البرلمان الأوكراني شخصيًا منذ الغزو الروسي في 24 فبراير، ظهرت أصوات مقلقة تقول إن أوكرانيا يجب أن تستجيب لمطالب الرئيس فلاديمير بوتين.

وفي حديثه في الجلسة البرلمانية نفسها، جدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نداءه لفرض عقوبات اقتصادية أقوى على موسكو،قائلا: «لا ينبغي استخدام أنصاف الإجراءات عندما يجب وقف العدوان».

زيلينسكي يجدد مطالبه بفرض عقوبات اقتصادية على موسكو

تشن روسيا هجومًا كبيرًا في لوهانسك، إحدى مقاطعتين في دونباس، بعد إنهاء أسابيع من المقاومة من قبل آخر المقاتلين الأوكرانيين في المنطقة الاستراتيجية.

يشار إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال أمس، إن الدبلوماسية هي الحل الوحيد لإنهاء الحرب في أوكرانيا