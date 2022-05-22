«يوتيوب» يزيل أكثر من 9000 قناة تتعلق بحرب أوكرانيا

أزال موقع يوتيوب أكثر من 70000 مقطع فيديو و9000 قناة مرتبطة بالحرب في أوكرانيا بسبب انتهاك إرشادات المحتوى، بما في ذلك المقاطع التي أشارت إلى الغزو على أنه «مهمة تحرير»، وفق ما نشرته صحيفة «الجارديان» البريطانية.

إجراءات صارمة ضد المحتوى المؤيد للكرملين

وتحظى المنصة بشعبية كبيرة في روسيا، وذلك على عكس بعض نظيراتها في الولايات المتحدة، إذ لم تغلق على الرغم من استضافة محتوى من شخصيات معارضة مثل Alexei Navalny.

وتمكن «يوتيوب» أيضًا من العمل في روسيا، على الرغم من اتخاذ إجراءات صارمة ضد المحتوى المؤيد للكرملين الذي خالف الإرشادات بما في ذلك سياسة الأحداث العنيفة الرئيسية، والتي تحظر إنكار الغزو أو التقليل من شأنه.

وقف قنوات روسية على «يوتيوب»

ويشار إلى أنّه منذ اندلاع الصراع في فبراير الماضي، أوقف «يوتيوب» قنوات من بينها قناة الصحفي الموالي للكرملين فلاديمير سولوفيوف، كما علقت القنوات المرتبطة بوزارتي الدفاع والخارجية الروسية مؤقتًا عن تحميل مقاطع فيديو في الأشهر الأخيرة لوصف الحرب بأنها «مهمة تحرير».

من جهته قال نيل موهان، كبير مسؤولي المنتجات في يوتيوب: «لدينا سياسة الأحداث العنيفة الكبرى وهذا ينطبق على أشياء مثل إنكار أحداث العنف الكبرى: كل شيء من الهولوكوست إلى ساندي هوك.. وبالطبع، ما يحدث في أوكرانيا هو حدث عنيف كبير. ولذا فقد استخدمنا تلك السياسة لاتخاذ إجراءات غير مسبوقة».

في مقابلة مع صحيفة الجارديان ، أضاف «موهان» أن المحتوى الإخباري على «يوتيوب» حول النزاع قد تلقى أكثر من 40 مليون مشاهدة في أوكرانيا وحدها، وتابع: «المسؤولية الأولى وربما الأكثر أهمية هي التأكد من أن الأشخاص الذين يبحثون عن معلومات حول هذا الحدث يمكنهم الحصول على معلومات دقيقة وعالية الجودة وذات مصداقية على يوتيوب».