أوكرانيا تعلن مقتل 29 جنديا روسيًا جنوبي البلاد وتدمير معدات عسكرية

أعلنت قيادة العمليات الجنوبية الأوكرانية، مقتل 29 جنديا روسيًا، كما دمرت كمية كبيرة من المعدات العسكرية للعدو في جنوبي البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت قيادة العمليات الجنوبية، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى إسقاط طائرة استطلاع من طراز «أورلان 10»، موضحة انه تم إسقاط صاروخ كروز أطلق على منطقة «أوديسا»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

القوات الأوكرانية تدمر دبابة من طراز «تي-72بي 3»

كما دمرت القوات الأوكرانية، دبابة من طراز «تي-72بي 3» ومدافع هاوتزر، فيما قتل 3 مدنيين وأصيب 10 آخرين، جراء قصف أوكراني، على قرية بيلوزيركا بمنطقة «خيرسون» جنوبي البلاد، الواقعة تحت سيطرة القوات الروسية.

بدوره، قال قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسي، سيرجي كاراكاييف، إن اصاروخ «سارمات» الباليستي الثقيل الجديد العابر للقارات، هو سيف القصاص والانتقام الروسي.

من جانبه، قال عضو الوفد الروسي خلال المفاوضات مع كييف، ليونيد سلوتسكي، أمس السبت، إن «موسكو» تنظر في إمكان مبادلة أسرى من كتيبة «آزوف» الأوكرانية بـ السياسي ورجل الأعمال الأوكراني فيكتور ميدفيتشوك المقرب من الرئيس فلاديمير بوتين.

بدوره، قال رئيس جمهورية «دونيتسك الشعبية»، دنيس بوشيلين، إنه ينبغي محاكمة الجنود الأوكرانيين الذين دافعوا عن مصنع«آزوفستال» للصلب وسلموا أنفسهم، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

منع 26 مواطنا كنديا من دخول روسيا بينهم زوجة رئيس الوزراء الكندي

وكشفت وزارة الخارجية الروسية، أمس السبت، عن قائمة طويلة تضم 963 مواطنا أمريكيا ممنوعين بشكل دائم من دخول البلاد، بينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، كما أعلنت ، منع 26 مواطنا كنديا بشكل دائم من دخول روسيا، بما في ذلك زوجة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

بدورها، قالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، تعليقا على تصريح سفير واشنطن السابق لدى بلادها، مايكل ماكفول، حول أكاذيب واشنطن حول عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي «الناتو»، إنه كما تقول الحكاية الشعبية على خطى فرقة بريمن وهنا سقط البنطال الأنيق عن الحمار ورأى الجميع ذيله العادي.

وفي وقت سابق، أشار ماكفول، إلى أن الدبلوماسيين الأمريكيين الذين وعدوا «كييف» بالانضمام إلى التكتل العسكري على مدى السنوات الماضية كانوا يكذبون عليها.

من جانبه، قال وزير التنمية الاقتصادية الروسي، مكسيم ريشيتنيكوف، إن العقوبات الغربية المفروضة ضد بلاده تخلق فرصا فريدة للدول الآسيوية بما فيها الاقتصاد التايلاندي، في سوق الاستيراد والتصدير الروسي، مشددا خلال مشاركته في اجتماع لوزراء تجارة دول منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي «أبيك»في بانكوك، إن «موسكو» تنطلق أن التحول إلى آسيا، وتسريع إعادة التوجيه إلى الأسواق الشرقية، هو اتجاه استراتيجي لروسيا.

«كييف»: لن نقبل أي اتفاق مع روسيا يتضمن التخلي عن الأراضي الأوكرانية

وفي صربيا، قال رئيس البلاد ألكسندر فوتشيتش، في حوار على قناة «بينك» التلفزيونية، إن «بلجراد» ستلتزم بقرار مجلس الأمن القومي بعدم فرض عقوبات على روسيا لأطول فترة ممكنة.

وأشار صحفي من بيرو يدعى «ريكاردو سيرا»، في خطاب ألقاه في مؤتمر نشر على الموقع الإلكتروني لاتحاد الصحفيين في بلاده، إلى أن «واشنطن» و«الناتو» يمولان شركة بريطانية تحمل «بي آر نتورك» لنشر معلومات كاذبة ومضللة حول علمية «موسكو» العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

بدوره، أشار رئيس لجنة كبار المسؤولين في مجلس القطب الشمالي، السفير المتجول في وزارة الخارجية الروسية، نيكولاي كورتشونوف، إلى أن دولا آسيوية من مجموعة بريكس، التي تضم إلى جانب روسيا كل من «البرازيل-الهند-الصين-جنوب أفريقيا» ومنظمة «شنجهاي» للتعاون، تتكون من 9 دول، تبدي الاهتمام بالتعاون مع بلاده في القطب الشمالي، مشيرا إلى نوايا هذه الدول تتسم بطابع استراتيجي.

وأمس السبت، استبعدت «كييف»، قبول وقف لإطلاق النار مع «موسوو»، مشيرة إلى أنها لن تقبل أي اتفاق مع روسيا يتضمن التخلي عن الأراضي الأوكرانية.

مستشار أوكراني: بودولياك: الحرب لن تتوقف بعد أي تنازلات

وقال ميخايلو بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في مقابلة مع وكالة «رويترز» للأنباء، إن تقديم تنازلات سيرتد بالسلب على أوكرانيا، لأن روسيا ستضرب بقوة أكبر بعد أي توقف للقتال، .

وأضاف بودولياك، أن الحرب لن تتوقف بعد أي تنازلات، سيتم تعليقها لبعض الوقت.

وبحث زيلينسكي، مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، التعاون الدفاعي الثنائي بين البلدين والحاجة إلى تبني الحزمة السادسة من عقوبات «الاتحاد الأوروبي» ضد موسكو، وإلغاء حظر الموانئ الأوكرانية، مضيفا على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أنه أجرى محادثة هاتفية وقدم خلالها لـ إيطاليا على دعمها غير المشروط لـ أوكرانيا.

«زيلينسكي»: أوكرانيا تبذل قصارى جهدها للعودة إلى الحياة

وكان زيلينسكي، قال في وقت سابق، إن أوكرانيا تبذل قصارى جهدها للعودة إلى الحياة وفقًا لقواعد وقت السلم في أسرع وقت ممكن.

ولمح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في حديث إلى خريجي جامعة «جورج تاون» الأمريكية، إلى أن «واشنطن» لا تخطط لتحسين العلاقات مع «موسكو» بعد الآن.

وقال ديفيد فيليبس، مستشار أسبق لـ وزارة الخارجية الأمريكية، في مقال نشرته صحيفة «ناشيونال إنترست» الأمريكية، إن «أنقرة» باتت حليفا غريبا وغير موثوق لـ الولايات المتحدة و بعد رفضها الانضمام للعقوبات المتعددة الأطراف ضد «موسكو».

أوليفر ستون: فلاديمير بوتين عانى في وقت سابق من السرطان

بدوره، كشف المخرج السينمائي الأمريكي أوليفر ستون، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين «69 عاما» عانى في وقت سابق، من السرطان، وربما تغلب عليه بالعلاج، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبه، سيقوم الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، بزيارة دولة إلى إيطاليا، الأسبوع الجاري تلبية لدعوة رئيس وزراء البلاد ماريو دراجي، فيما اعتبرها متابعون استكمالا لـ دبلوماسية الغاز التي فعلتها الجزائر ضد «مدريد» منذ النصف الثاني من مارس الماضي.