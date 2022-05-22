عاجل.. «الأوقاف» تعقد اللقاء المفتوح مع كبار العلماء بجميع المحافظات

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أنه سيجر عقد لقاء مع كبار العلماء والمثقفين بالشباب، تحت مسمى «اللقاء المفتوح»، في إطار لقاءات مفتوحة تنظمها وزارة الأوقاف في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، عملا على بناء وعي ديني ووطني مستنير، في مختلف المجالات.

كما صرح الدكتور محمد نصار مدير عام الإرشاد ونشر الدعوة، في بيان، بأنه مع بدء إعلان التسجيل أمس، على الموقع الإلكتروني للبرنامج الصيفي (سجل طفلك)، سجل 12735 طفلاً، عبر الموقع الإلكتروني، يبدون رغبتهم في المشاركة في هذا النشاط.

وزارة الأوقاف تنشر نماذج

ونشرت وزارة الأوقاف، بعض النماذج التي تقدمت عبر الموقع، وصورة شخصية لهم، مع إلحاق كل منهم بالمسجد المسجل أمام اسمه وصورته.

كما أكدت، أنه من منطلق إيمان وزارة الأوقاف بحق الطفل في الرعاية التامة والنشأة الكريمة، وأن حق الطفل لا يقف عند حدود الغذاء الصحي أو الرياضة اللازمة لصحة البدن، إنما يشمل جوانب عديدة، من أهمّها التربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة، التي تتناسب مع مرحلته العمرية.

البرنامج الصيفي للطفل

أعلنت الوزارة، انطلاق فعاليات «البرنامج الصيفي للطفل»، كمرحلة أولى لمدة ثلاثة أشهر، إسهامًا منها في بناء الوعي الديني والوطني والقيمي لدى أبنائنا وبناتنا، بمشاركة أكثر من ألفي إمام وواعظة ومحفظ ومحفظة، بألف وخمسمائة مسجد على مستوى الجمهورية.

ولفتت إلى أن إعلان أسماء المساجد المشاركة على مستوى الجمهورية أولًا بأول، مطالبة بسرعة تسجيل الطفل في البرنامج الصيفي للأوقاف.