وظائف للذكور والإناث في هيئة الأوقاف السعودية.. وهذه أهم شروط التقدم

طرحت الهيئة العامة للأوقاف في المملكة العربية السعودية مؤخرا، مجموعة من الوظائف الخالية للجنسين، معلنة عن مجموعة من الشروط لشغل هذه الوظائف المختلفة، بحسب ما نقل عن عدد من وسائل الإعلام السعودية، حيث يترقب كثيرون الوظائف التي يعلن عنها في المملكة خصوصا المصريين الذي يرغبون في الالتحاق بسوق العمل في أي من دول الخليج العربي.

ويأتي حمل شهادة البكالوريوس كأبرز شروط الالتحاق بوظائف هيئة الأوقاف السعودية، فضلا عن الخبرة، إلى جانب مجموعة أخرى من الشروط والأمور الإجرائية المطلوبة من المتقدمين.

كيفية التقدم لوظائف الأوقاف في السعودية

وبشأن التقدم لوظائف الأوقاف في السعودية، فإن التقدم لتلك الوظائف يتم إلكترونيا من خلال الدخول إلى موقع الهيئة، وتحديد الوظيفة التي يرغب المتقدم في الالتحاق بها، وتأكيد موافقته على الشروط المطلوبة، وإدخال البيانات اللازمة كما هو موضح في رابط التقدم، فضلا عن إرفاق الملفات والمستندات التي يتطلب تقديمها.

والوظائف المطلوبة في الوقت الحالي هي وظيفة مدير بحوث وبيانات ووظيفة رئيس قسم التسوية البنكية، والأخيرة تتطلب وحدها أن يكون المتقدم لديه خبرة لا تقل عن 7 سنوات.

أبرز شروط التقدم للوظائف المتاحة في وزارة الأوقاف السعودية

وقد كان الإعلان عن وظائف خالية موضع اهتمام من كثير من غير السعويين، لكن الشرط الأهم هو أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حيث لا يسمح لغير السعودي بالعمل في هذه الوظيفة.

كما يشترط أن يكون المتقدم ممن يتمتعون بالسيرة الحسنة، وأن يكون من المقيمين إقامة دائمة داخل المملكة العربية السعودية، وأن يكون لديه خبر كافية في مجال الحاسب الآلي.

ويشترط كذلك أن يكون المتقدم لديه درجة من الخبرة، فوظيفة رئيس قسم التسوية البنكية تتطلب خبرة لا تقل عن 7 سنوات، فضلا عن نجاح المتقدم في اجتياز المقابلة الشخصية.