بولندا تعارض تقديم أي تنازلات أوكرانية إلى روسيا.. ضربة كبيرة للغرب

عارض الرئيس البولندي، أندريه دودا، ما أسماه بـ«الأصوات المقلقة» التي تعتقد أن أوكرانيا يجب أن توافق على التنازلات الإقليمية من أجل إنهاء الحرب، وذلك خلال خطابه أمام البرلمان الأوكراني، اليوم، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وتأتي أهمية خطاب الرئيس الذي لقي ترحيبا حارا، لأنه أول خطاب شخصي إلى البرلمان الأوكراني من قبل زعيم أجنبي منذ بداية الغزو، وذلك حسبما نشر موقع «أكسيوس» الإخباري الأمريكي.

أوكرانيا فقط لها الحق في تقرير مستقبلها

وأضاف الرئيس البولندي أنه يتعين على المجتمع الدولي أن يدعو إلى انسحاب روسيا الكامل من أوكرانيا، وأن التنازل عن أي أرض سيكون «ضربة كبيرة» للغرب، في الوقت الذي استبعد مستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولاك، خلال مقابلة مع وكالة رويترز للأنباء، إمكانية التوصل إلى وقف إطلاق النار أو تقديم تنازلات الإقليمية، قائلا: «هذه الخطوة لن تؤدي إلا إلى تشجيع روسيا».

وكتب أندريه يرماك رئيس أركان الرئيس الأوكراني لـ فولوديمير زيلينسكي على «تويتر»: «يجب أن تنتهي الحرب بالاستعادة الكاملة لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها».

تقديم تعويضات لبلدان عانت بسبب روسيا

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد اقترح، أمس الأول، صفقة من شأنها تأمين تعويضات للدول التي عانت، بحسب قوله، من تصرفات روسيا، وقال زيلينسكي إن صفقة التعويض ستظهر للمعتدين أنهم سيحاسبون على أفعالهم على المستوى الدولي، كما قامت المدعية العامة الأوكرانية إيرينا فينيديكتوفا بمخاطبة لجنة هلسنكي الأمريكية، المكلفة بتعزيز حقوق الإنسان والأمن في أوروبا، في وقت سابق من هذا الشهر، قائلة إن روسيا ارتكبت ما يقرب من 10 آلاف جريمة حرب منذ بداية الغزو.