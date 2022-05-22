مخاوف من تراجع الإنتاج العالمي للذرة.. أوكرانيا والطقس السبب

سيواجه موسم الذرة 2022-2023 حالة من عدم اليقين على مستوى العالم حيث واجهت بعض الدول المنتجة الرئيسية اضطرابات الطقس بينما تمّ تقييد إمدادات أوكرانيا المنتج الرئيسي بسبب الحرب مع روسيا.

طقس أقل من مثالي في الأرجنتين والبرازيل والولايات المتحدة

كان الطقس في الأرجنتين والبرازيل والولايات المتحدة أقل من مثالي، في حين أن ارتفاع أسعار الأسمدة ومدخلات المزارع جعل حالة الطلب على العرض العالمي واتجاه الأسعار أمرًا يجب الانتباه إليه.

وتعد الولايات المتحدة والبرازيل والأرجنتين وأوكرانيا أكبر منتجي الذرة في العالم ويستحوذون على ما يقرب من 50% من إجمالي الإنتاج العالمي، وهم أيضا أكبر مصدري الحبوب.

جرى دعم أسواق الذرة العالمية في السنوات القليلة الماضية من خلال التخفيضات في نسب المخزون إلى الاستهلاك، والطلب من الصين، والأحوال الجوية السيئة، والآن الغزو الروسي لأوكرانيا، بحسب مذكرة بحثية صادرة عن «ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس».

قال بيت ماير رئيس قسم تحليلات الحبوب والبذور الزيتية والمواد الأولية المتقدمة في ستاندر آند بورز: «كان المحرك الأكبر لأسواق الذرة العالمية، وسيظل كذلك، عدم اليقين بشأن أوكرانيا».

أوكرانيا رابع أكبر منتج ومصدر للذرة

وأوكرانيا هي رابع أكبر منتج ومصدر للذرة، لكن الأضرار التي لحقت بالأراضي الزراعية والبنية التحتية للبلاد قد عرّضت إنتاج الحبوب وصادراتها للخطر.

وربطت ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس إنتاج الذرة في أوكرانيا في عام التسويق 2022-23 عند 26 مليون طن متري، بانخفاض من 42.1 مليون طن في MY 2021-22، مع انخفاض الصادرات إلى 18 مليون طن من 23.9 مليون طن.

وتشهد وزارة الزراعة الأمريكية انخفاضًا أكبر في إمدادات الذرة الأوكرانية، وتوقعت انخفاض الإنتاج بنسبة 53% إلى 19.5 مليون طن متري، والصادرات عند 9 ملايين طن متري فقط.

في 2022-2023 ستُزرع الذرة في الولايات المتحدة في فدادين أقل من فول الصويا، وفقًا لتقديرات وزارة الزراعة الأمريكية، و ستكون هذه هي المرة الثالثة التي تكون فيها مساحة فول الصويا أعلى من الذرة، التي عزاها المحللون إلى ارتفاع تكاليف الأسمدة - الذرة محصول كثيف الأسمدة، بحسب المذكرة.

وخفضت وزارة الزراعة الأمريكية في مايو توقعاتها لمحصول الذرة 2022-2023 بمقدار 4 بوشل للفدان إلى 177 بوشل، وألقت باللوم على تقدم الزراعة البطيء، وفي عام 2022-23، من المرجح أن تنتج الولايات المتحدة 14.5 مليار بوشل من الذرة، بانخفاض 4.3% على أساس سنوي.

وارتفعت أسعار الذرة الأمريكية في بورصة شيكاغو للتجارة مؤخرًا لتصل إلى ما يقرب من عقد من الزمان عند 8 دولارات للبوشل.