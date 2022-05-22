هنا الزاهد تتعرض لإصابة في الركبة خلال تصوير فيلم بحبك «صور»

أعلنت الفنانة هنا الزاهد أصابتها في ركبتها أثناء تصوير فيلم "بحبك" والمقرر عرضه في موسم عيد الأضحي.

ونشرت هنا الزاهد صورة لركبتها عبر ستوري موقع الفيديوهات والصور انستجرام ،وعلقت عليها قائلة: إصابات التصوير المستمرة في الركبة.

فيلم بحبك

وتشارك هنا الزاهد خلال موسم عيد الاضحي المقبل الفنان تامر حسني بطولة فيلم بحبك،وقد روج الفنان تامر حسني للفيلم في فبراير الماضي حيث نشر أول صور للفيلم تجمعه بهنا الزاهد وعلق قائلا:"مساء الهنا على أغلى ناس على قلبي أنا، دي صور من أول يومين تصوير لفيلمنا الجديد بحبك، طبعا في ناس هتقرا اسم الفيلم بحبِك، وناس هتقراه بحبَك دا طبعا مقصود عشان في دراما الفيلم، هنبحث طول الوقت عن مدى صدق كلمة بحبِك من الرجل للأنثى، وبحبَك من الأنثى للرجل في أحداث فعلاً محيرة جد".

واضاف تامر حسني قائلا:"الفيلم أكيد فيه ضحك بس في إطار رومانسي بحت، مش موجود بقاله كتير، اتشرفت بمشاركة نجمة اليوم والمستقبل الجميلة هنا الزاهد، ومبسوط إني أول من اكتشفها في بداية حياتها، وفي الفيلم دا بكتشفها تاني، وبقدمها بشكل جديد عليها وعليكم، ومبسوط جدا لمشاركة حبيب قلبي نجم الكوميديا الكبير حمدي المرغني، اللي هيعمل إن شاء الله شغل رهيب في الفيلم كعادته الجميلة"

هنا الزاهد في مسلسل مكتوب عليا

وشاركت الفنانه هنا الزاهد خلال السباق الرمضاني 2022خلال مسلسل مكتوب عليا كضيف شرف في الحلقه الاخيرة من المسلسل من خلال مشهد جمعها بالفنان اكرم حسني بعد خروجة من المستشفي.