هنا الزاهد تتعرض للنصب: دخلونا في قصص مش بتاعتنا.. وهكشف أساميهم

قالت الفنانة هنا الزاهد إنها وشقيقتها تعرضتا لعملية نصب، خلال الأيام الماضية، وقررت التحدث عنها والكشف عن تفاصيلها عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

هنا الزاهد: اتنصب على أختي وعليا

نشرت «هنا»، عبر ستوري موقع إنستجرام، قصتها مع النصب وقالت «اتنصب على أختي وعليا، وبقالنا شهر وساكتين وعمالين بندي لهم أعذار بس الستوري اللى جاية هشرح إيه اللي حصل وبالأسامي الناس اللى تعبونا بقالنا شهر ودخلونا في قصص مش قصصنا».

هنا الزاهد تنتظر عرض فيلمها الجديد

هنا الزاهد تنتظر، خلال الأيام الجارية، عرض فيلمها الجديد مع الفنان تامر حسني «بحبك» والذي كان حسني قد أعلن عنه عبر حسابه بموقع الفيديوهات والصور إنستجرام: «الإعلان الرسمي الأول لفيلم بحبك، والمحدد إصداره إن شاء الله بعيد الأضحى المبارك المقبل».

هنا الزاهد مع تامر حسني في الفيلم الجديد «بحبك»

فيلم بحبك كان تامر حسني قد نشر صورا عدة منه عبر حساباته وقال عنه فيها: «دي صور من أول يومين تصوير لفيلمنا الجديد بحبك، طبعًا فيه ناس هتقرا اسم الفيلم بحبِك، وناس هتقراه بحبَك ده طبعًا مقصود عشان في دراما الفيلم، هنبحث طول الوقت عن مدى صدق كلمة بحبِك من الرجل للأنثى، وبحبَك من الأنثى للرجل في أحداث فعلاً محيرة جدا، سعيد بمشاركة نجم الكوميديا الكبير حمدي المرغني، اللي هيعمل إن شاء الله شغل رهيب في الفيلم كعادته الجميلة، وفرحان جدًا بانضمام الفنان الموهوب أوي مدحت إسماعيل اللي عامل دور زي العسل، وربنا يكتب له فيه كل النجاح ويكرمه ويكرمنا معاه».