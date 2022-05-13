هنا الزاهد توجه رسالة لأحمد فهمي: «حملتني عندما كنت محبطة»

وجهت الفنانة هنا الزاهد، رسالة رومانسية إلى زوجها عبر حسابها على موقع تبادل الصور «إنستجرام»، إذ نشرت صورة جمعتهما معًا، وأشادت به ووصفته بأنه «أفضل صديق» لها وأنه شجعها عندما كانت حزينة وفي المواقف الصعبة.

وقالت هنا الزاهد في رسالتها: «شكرًا لكونك أفضل صديق لي وزوجي، ووالدي، لقد جعلتني أضحك عندما كنت حزينة، حملتني عندما كنت محبطة، وشجعتني خلال الرحلات الصعبة، أنا ممتنة إلى الأبد لوجود مثل هذا الرجل المميز في حياتي».

ورد فهمي عليها قائلًا: «أنا اللي شكرًا جدًا، مراتي وحبيبتي وبنتي، ربنا يخليكي ليا وميحرمنيش منك يارب، ودايما حلوة وطيبة ونجمة ومكسرة الدنيا، فخور بيكي جدًا».

وتفاعل عدد من الفنانين معهم ومن بينهم منى زكي، هدى المفتي، مروة الازلي، بودي مجدي الهواري، والمنتج كريم أبو ذكري.

هنا الزاهد في رمضان

وغابت هنا الزاهد عن السباق الرمضاني الماضي، ولكنها اكتفت بالظهور ضيفة شرف في مسلسل «مكتوب عليا» مع أكرم حسني والذي عُرض في رمضان وحقق نجاحًا كبيرًا على مدار الـ30 حلقة، كما استطاعت الأغنية الدعائية للمسلسل «ستو أنا» تحقيق 25 مليون مشاهدة على اليوتيوب، كما طلت على جمهورها عبر أثير إذاعة راديو النيل بالمسلسل الإذاعي «العصمة في إيدي» مع إدوارد ومي كساب وسلوى عثمان وياسر الطوبجي ومحمد رضوان.

أعمال هنا الزاهد القادمة

وتنتظر هنا الزاهد عرض فيلم «بحبك» في عيد الأضحى المقبل، مع تامر حسني وهدى المفتي وحمدي المرغني ومدحت تيخا وشهد الشاطر وعالية راشد، والفيلم من تأليف وإخراج تامر حسني.

أما أحمد فهمي فبدأ تصوير فيلمه الجديد «مستر إكس» تمهيدًا لعرضه أيضًا في موسم عيد الأضحى المقبل، والفيلم يشارك في بطولته كل من محمد أسامة أوس أوس وهنا الزاهد بيومي فؤاد، رحاب الجمل، محمود حافظ، وآخرين، والعمل قصة أماني التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادي أبوالسعود، سيناريو وحوار أحمد عبدالوهاب وأمجد الشرقاوي وإخراج أحمد رشيد.