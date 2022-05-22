رئيس «حماية المستهلك»: المواطن المصري «بطل» يستحق دعمه بكل الإمكانات

قال أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الدولة المصرية عملت على توفير كل أدواتها من أجل مراعاة الوضع الاجتماعي للمواطنين، وحاولت احتواء الأزمة الاقتصادية العالمية، في ظل وضع اقتصادي عصيب، وغاية في الخطورة، موضحًا أن المواطن المصري بطل، ولا بد للدولة أن تدعمه بكل الإمكانات، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج « حديث القاهرة»، الذي يُقدمه الإعلامي خيري رمضان، الذي يُعرض على شاشة «القاهرة والناس».

جهاز حماية المستهلك يعمل على حماية المواطنين وتوعيتهم

أضاف «حسام الدين»، أن جهاز حماية المستهلك يعمل على حماية المواطنين وتوعيتهم، وعدم الخداع الذين يتعرضون له من قبل بعض الباعة، خاصة في السلع المعمرة والأساسية، وحمايتهم أيضًا، حاول وقوعهم في فخ أي تاجر نصاب، موضحا أن هناك سلع معمرة غير مطابقة للمواصفات التي أنتجت على أساسها، وعمرها أقل من الافتراضي، ويتم بيعها، ومن دور جهاز حماية المستهلك ضبط كل هذه الأمور، ومعاقبة من يقع لدية أي مخالفات.

العمل على تخفيض زمن حل الشكوى إلى 10 ساعات

أوضح رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه جرى العمل على تخفيض زمن حل الشكوى إلى 10 ساعات بدلًا من 24 ساعة، لكن في نفس الوقت، هناك بعض الشكاوى الفنية يستغرق حلها شهور، بسبب الاحتياج إلى لجان فنية، مؤكدًا في الوقت ذاته، أنه توجد شكاوى تم حلها في ساعة، و96% من الشكاوى تم حلها بالتفاوض، مؤكدًا أن شكاوى السلع المعمرة بلغت 32% من الشكاوى، والسيارات 5.6%، كما تدخل الجهاز في المسابقات الوهمية، وعددها انخفض في 2022 إلى 10 مسابقات، بعد أن كانت في 2020، 2013 مسابقة مخالفة.